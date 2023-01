Bjellorusia nxjerr në gjyq fituesin e çmimit Nobel për Paqe!

Laureati bjellorus i Çmimit Nobel për Paqe, Ales Bialiatski doli në gjyq në Minsk të enjten me akuzën e financimit të protestave kundër qeverisë autoritare të vendit; ai përballet me 12 vjet burg nëse shpallet fajtor.









Gjyqi është pjesë e një goditjeje më të gjerë ndaj opozitës nga qeveria e liderit bjellorus Alexander Lukashenko.

Gjyqi i Bialiatskit filloi me aktivistin 60-vjeçar të të drejtave të njeriut me pranga, të ulur në një kafaz në sallën e gjyqit, i rrethuar nga oficerë policie së bashku me dy të pandehur të tjerë.

Bialiatski u nderua me Çmimin Nobel për Paqe në tetor, së bashku me organizatën e shquar ruse të të drejtave të njeriut Memorial dhe Qendrën ukrainase të të drejtave të njeriut për Liritë Civile. Themeluesi i vëzhguesit të të drejtave të njeriut Viasna u arrestua në korrik 2021 dhe që atëherë ka qenë në burg.

Gjykatësi refuzoi kërkesën e tij për t’i hequr prangat dhe për të mbajtur gjyqin në bjellorusisht – një nga gjuhët zyrtare të vendit. Gjyqi është i hapur për publikun, por diplomatët perëndimorë nuk u pranuan.

Të tre u deklaruan të pafajshëm ndaj akuzave.

“Fituesi i Çmimit Nobel për Paqe dhe heroi kombëtar bjellorus Ales Bialiatski duhet të jetë shumë i rrezikshëm për regjimin – ata kryen 120 kërkime dhe mblodhën 300 faqe materiale, një rekord i ri për një çështje politike. Por ai është i rrezikshëm vetëm për kriminelët që morën pushtetin nga populli ynë”, shkroi në Twitter liderja e opozitës Sviatlana Tsikhanouskaya, e cila është në ekzil dhe përballet me gjyqin në mungesë më 17 janar.

Burri i saj Sergei, një bloger i njohur që synonte të sfidonte Lukashenkon gjatë zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020, u dënua në vitin 2021 me 18 vjet burg për nxitje të urrejtjes dhe trazirave sociale.

Tsikhanouskaya tha se tre aktivistë të sindikatave u dënuan më herët të enjten me burgim nga tetë deri në nëntë vjet.

Një tjetër lider i opozitës në mërgim, Pavel Latushko, gjithashtu përballet me gjyqin në mungesë këtë muaj. Andrzej Poczobut, një aktivist me pakicën polake të vendit, del në gjyq më 16 janar. Javën e ardhshme, disa gazetarë të pavarur do të dalin gjithashtu në gjyq.

Sipas mbikëqyrësve bjelloruse të të drejtave të njeriut, ka pothuajse 1500 të burgosur politikë në vend.

Komod me Kremlinin

Lukashenko po përpiqet të sigurojë që të mos ketë kthim në protestat masive që kërcënuan mbajtjen e tij në pushtet menjëherë pas zgjedhjeve mashtruese të vitit 2020.

“Represionet në Bjellorusi u përkeqësuan vetëm vitin e fundit”, shkroi Tsikhanouskaya në Twitter të mërkurën. “Gjyqet në mungesë, dënimi me vdekje për tentativë për terrorizëm, mijëra të etiketuar si ekstremistë, shkatërrimi dhe sekuestrimi i pronave dhe ndalimi i të afërmve janë vetëm një pjesë e vogël e makinës terroriste të regjimit.”

Lukashenko, i cili ka sunduar Bjellorusinë që nga viti 1994, po përpiqet gjithashtu të shtypë çdo kundërshtim ndaj aleancës së tij të ngushtë me Rusinë – një nga miqtë e paktë të regjimit të tij.

Bjellorusia ka hapur hapësirën e saj ajrore dhe bazat ushtarake që Rusia t’i përdorë në pushtimin e Ukrainës dhe trajnimin e mijëra trupave ruse të sapomobilizuara. Megjithatë, Lukashenko nuk ka dërguar ushtrinë e tij në luftë.

Pavarësisht se ka mijëra ushtarë rusë në Bjellorusi – dhe madje edhe me shtimin e trupave më efektive bjelloruse – kjo nuk mjafton për të organizuar një tjetër sulm në veri të Ukrainës, tha gjenerali ukrainas i brigadës Oleksiy Gromov në një konferencë ushtarake në fund të dhjetorit.