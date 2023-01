Kejvina Kthella duket e vendosur për të fjetur me Krist Aliajn në shtëpimë e Big Brother VIP Albania. Gjatë gjithë kohës ajo e ngacmon Kristin. Ndërsa sot teksa ishte në kuzhinë, shprehu dëshirën për të fjetur me të.









“O do fle me ty sonte, o ti nuk do flesh fare, o do flemë bashkë ose do rrimë zgjuar”, tha modelja.

Ndërsa Kristi ia kthen: “Po mirë nuk po fle fare!”

“Dua edhe salçiçe….”, tha Kejvina gjete bisedës me banorët.

