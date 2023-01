Ereksion më i mirë dhe rritje e dëshirës seksuale me këto ushqime

Njerëzit gjithmonë kanë kërkuar mënyra për të përmirësuar përvojat e tyre seksuale. Një nga gjërat e shumta që ata zbuluan ishte se ka ushqime specifike që, individualisht, përmirësojnë fusha të ndryshme të seksit.









Qarkullimi dhe qëndrueshmëria

Ruajtja e një sistemi të shëndetshëm të qarkullimit të gjakut është kritike për shëndetin seksual. Qarkullimi më i mirë mund të çojë në rritjen e përgjigjes seksuale si te burrat ashtu edhe te gratë, gjë që është edhe më e vërtetë kur bëhet fjalë për funksionin erektil. Përveç kësaj, shëndeti i zemrës është i rëndësishëm për qëndrueshmërinë, kështu që është e arsyeshme që nëse diçka është e mirë për zemrën, është e mirë për jetën seksuale të një personi.

Për ta arritur këtë, Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon një dietë që përfshin:

– një shumëllojshmëri të gjerë frutash dhe perimesh

– drithëra dhe shumë fibra

– vajra të shëndetshëm, si vaj ulliri

– peshk, arra dhe bishtajore

Hulumtimet, në fakt, theksojnë se kjo dietë e shëndetshme për zemrën mund të përmirësojë disa aspekte të rëndësishme të shëndetit seksual. Për shembull, hulumtimi mbi dietën mesdhetare, e cila kryesisht ndjek diktatet e Shoqatës Amerikane të Zemrës, zbuloi se të sëmurët me sindromën metabolike që ndiqnin këtë dietë kishin më pak probleme me disfunksionin erektil.

Gjithashtu, shumë nga ushqimet e përfshira në një dietë të shëndetshme për zemrën, të tilla si avokado, shpargu, arrat dhe frutat, kanë lidhje me seksin më të mirë si në mjekësinë tradicionale ashtu edhe në kërkimin shkencor.

Rritja e dëshirës seksuale

Ushqimet që mund të rrisin epshin e njerëzve quhen afrodiziakë, një term që rrjedh nga Afërdita, perëndeshë e dashurisë në Greqinë e lashtë. Midhjet janë ndër afrodiziakët më të njohur, me efektet e tyre që besohet se janë për shkak të përmbajtjes së zinkut. Zinku është një mineral që trupi ka nevojë çdo ditë për funksione të ndryshme jetësore, si metabolizmi i qelizave, qëndrueshmëria dhe rregullimi i niveleve të testosteronit, hormoni më i rëndësishëm mashkullor që lidhet me seksin. Një studim i mëparshëm tregoi, më në fund, se zinku mund të ndihmojë në trajtimin e mosfunksionimit erektil te njerëzit me sëmundje kronike të veshkave.

Ushqimi me përmbajtjen më të lartë të zinkut është molusqet, megjithatë ka ushqime të tjera si gaforrja, karavidhe, mishi i kuq, arrat e pishës dhe drithërat që janë gjithashtu mjaft të dobishme për shkak të zinkut që përmbajnë.

Megjithatë, duhet të kemi parasysh se dëshira seksuale është një çështje komplekse e lidhur me shumë faktorë, si marrëdhëniet personale, nivelet e stresit dhe preferencat personale, dhe jo vetëm dieta. Është e natyrshme, pra, që njerëzit të fitojnë ose humbasin dëshirën e tyre për seks me perioda, me shumicën e ekspertëve që argumentojnë se dieta mund të ndihmojë në mënyrë të konsiderueshme me këtë.

Mbajtja e ereksionit

Kuptimi i faktorëve fizikë, mendorë dhe emocionalë që kontribuojnë në mosfunksionimin erektil mund t’i ndihmojë njerëzit të zgjedhin një dietë që promovon seks më të mirë.

Faktorët që kontribuojnë në mosfunksionimin erektil janë:

– problemet me qarkullimin e gjakut në penis

– dëmtimi i qendrave nervore të penisit

– efektet anësore nga ilaçet, rrezatimi dhe metodat e tjera të trajtimit

– depresioni, ankthi dhe stresi

Trajtimi i shkakut themelor është mënyra më e mirë për të trajtuar mosfunksionimin erektil, por ka një gjë të thjeshtë që mund të bëni për të ndihmuar gjendjen: të hani fruta. Në një studim, studiuesit lidhën rritjen e marrjes së frutave me një ulje prej 14% të rrezikut të mosfunksionimit erektil. Flavonoidet që gjenden në shumë fruta janë ndoshta përgjegjës për këtë përmirësim.

Ushqimet e pasura me flavonoide janë:

– manaferrat

– agrumet

– rrushi

– mollët

– specat djegës

– produktet e kakaos

– vera e kuqe

– çaji (i gjelbër, i bardhë dhe i zi)

Hulumtimet në modelet e kafshëve kanë treguar gjithashtu se shalqiri mund të jetë po aq efektiv kundër mosfunksionimit erektil, ndoshta për shkak të përmbajtjes së tij të aminoacidit L-citrulline. Përveç kësaj, acidi nitrik është treguar i dobishëm në parandalimin e mosfunksionimit erektil, për shkak të rritjes së rrjedhjes së gjakut dhe zgjerimit të enëve të gjakut.

Megjithatë, përfundimi i përgjithshëm i shkencëtarëve nga hulumtimi i kryer deri më sot është se kushdo që kërkon mënyra për të bërë seks më të mirë duhet të sigurohet që të ndjekë një dietë të ekuilibruar dhe të shëndetshme.