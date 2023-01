Kompania e orëve të luksit prezanton modelin e ri me portretin e Skënderbeut

Kompania e famshme zvicerane e prodhimit të orëve, Franck Muller, ka prezantuar një model të ri të orës me portretin e heroit shqiptar, Gjergj Kastriotit Skënderbeut.









Në qendër të orës shfaqet figura e Skënderbeut me ngjyrë ari ndërsa poshtë tij në fushën e kuqe shkrihet shqiponja e flamurit kuq e zi.

“Senatus” e përshkroi Skënderbeun si heroi kombëtar shqiptar për rezistencën e tij ndaj Perandorisë Osmane.

Vanguard Racing Skenderbeu është një model i ri me prodhim të kufizuar në treg, përkatësisht 25 copë me çelik-inox dhe 50 copë me titanium të zi.