Mësuesit ankohen në TikTok se Yoga është kthyer në pornografi!

Mësuesit britanikë dhe amerikanë të jogës paralajmërojnë se joga është prostituuar në rrjetet sociale.









Siç raporton gazeta britanike Daily Mail, mësueset e jogës po japin alarmin duke theksuar se ky ushtrim fizik është “seksualizuar” nga influencuesit që pozojnë në mënyrë provokuese në videot që ata ngarkojnë.

Siç është raportuar në mënyrë karakteristike nga përdoruesit amerikanë të TikTok, ka disa femra që bëjnë joga në mënyrë provokative me veshjet minimale që veshin si dhe me pozat e tyre.

Mësuesja e jogës, Kristina Rihanov, beson se ky trend mund të dekurajojë ata që dëshirojnë të merren me këtë sport të veçantë, i cili tani është i përhapur si një mjet relaksimi.

Përdoruesi amerikan i TikTok Queen of Ratchet dha alarmin në fund të dhjetorit kur theksoi se kur bëri një kërkim të shpejtë për “yoga” në aplikacionin popullor, ajo pa video të grave në poza të papërshtatshme të veshura me veshje minimale dhe disa me veshje Eve.

Ndërsa shumë prej nesh do të kërkojnë kanale të njohura si Yoga With Adrienne për të nisur një përpjekje shëndetësore në janar, instruktorët paralajmërojnë se mësuesit më pak të besueshëm po e largojnë praktikën nga rrënjët e saj shpirtërore dhe të ndërgjegjshme.

Richanov, një mësues me përvojë yoga që është bashkëpronar i qendrës më të madhe në Mbretërinë e Bashkuar Soo Yoga, në një intervistë me revistën e grave Femail, shprehu frikën se seksualiteti i praktikës mund t’i largojë njerëzit nga praktika.

Nga ana e saj, ‘nimay.ndolo’ u bë virale me një video ku u kërkon ndjekësve të saj të ‘shkruanin fjalën ‘yoga’ në këtë aplikacion, përpara se të tregonin se po ‘tregohen… dhe prapanicë’.