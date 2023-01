Princi Harry zbulon se ka humbur virgjërinë: Ajo më trajtoi si një hamshor të ri

“Të palarat” dhe të “të larat” e shtëpisë së tyre thuhet se po përpiqen të bëjnë publike Sussex-ët, të cilët pas publikimit të dokumentarit të tyre të shumëpërfolur, ku përshkruajnë vuajtjet e tyre, vijnë të shtojnë pak më shumë informacion, duke vënë të përbashkëtën në shtratin e tyre me Princi Harry









Ditët e fundit ka monopolizuar interesin e mediave masive me kujtimet e tij të reja, të cilat në asnjë mënyrë nuk i ngjajnë jetës së tij të mëparshme si princ. Pas zbulimit të William dhe Kate i thanë të vishej si nazist në një festë maskarade, përvojat e tij seksuale do t’i shtohen librit të jetës së tij të trazuar – siç duket.

“Ai më trajtoi mua sikur të isha një hamshor i ri”, vëren Duka i Sussex për përvojën e tij të parë seksuale, duke ngritur pikëpyetje për mënyrën se si ai e përshkruan jetën e tij në… shtrat.

Siç vë në dukje “rebeli” Buckingham në biografinë e tij, ai takoi një grua në moshën 17-vjeçare, e cila ishte më e madhe se ai. Duke rrëfyer një ngjarje, ai përmend se ishte në vitin 2001 dhe ishte ende student në Eton College në Windsor, kur Marco, një nga truprojat e familjes mbretërore e vizitoi. Gjatë vizitës së tij ai përmend se dyshonte se Marco dinte për… qëndrimin e një nate që kishte pasur dhe donte të dinte nëse ishte e vërtetë.

Në fakt, është regjistruar se gjatë ngrënies së tyre në një kafene në qendër të qytetit, truproja ka pranuar se familja mbretërore e kishte dërguar për të zbuluar të vërtetën.

Prince Harry recalls losing virginity to ‘older woman’ https://t.co/RUm7qfjg6O pic.twitter.com/D0iNz7zxK2 — New York Post (@nypost) January 5, 2023

“Kam imagjinuar se ai po më referohej për humbjen e virgjërisë sime, një episod i turpshëm me një grua të moshuar që pëlqente ‘shumë’ burra dhe që më trajtonte si një hamshor të ri. E hipa shpejt dhe ajo më goditi poshtë dhe më largoi. Gabimi im ishte që lejova të ndodhte ajo që ndodhi, në një fushë pas një pijetoreje të ngarkuar. Me siguri dikush do të na kishte parë”, përshkruan me detaje princi, i cili me gjithë akuzat që lëshon në pallat dhe pavarësisht analizave të lidhjes së parë të dashurisë, ruan si dritën e syrit titullin e tij.

Mirëpo, për habinë e tij dhe siç u theksua, “misioni sekret” i truprojës nuk kishte të bënte me aventurat e princit nëpër fusha, por nëse ai përdorte drogë, pasi ky ishte informacioni që kishte mbërritur në veshët e princit të atëhershëm Charles.

Sipas “Daily Mail”, 50-vjeçarja Catherine Omaney, e cila ka marrë pjesë në reality show, ka pohuar se kur ajo ishte 34 vjeçe dhe Harry 21, ata kishin një lidhje që zgjati dy muaj dhe se u njohën në një lokal, duke lënë të dhëna nëse ishte ajo që e bëri të “mishëronte” hamshorin… një natë… në një fushë.