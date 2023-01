‘Rama po armatos pushtetin për zgjedhjet e 14 majit’/ PD: Të punësuarit në administratë punojnë si patronazhistë, taksat tuaja shkojnë në xhepin e tyre

Partia Demokratike ka reaguar në lidhje me rritjen e numrit të punësimeve në administratën publike, ku vetëm në 7 vite janë punësuar 22 mijë persona më shumë.









Në një deklaratë për mediat, zëdhënësja e PD Floriana Garo tha se kjo e dhënë është një alarm i kuq për zgjedhjet vendore, pasi çdo vend i ri pune është armatosje e pushtetit të Ramës për të marrë me dhunë zgjedhjet.

‘Ky është një alarm i kuq për fatin e zgjedhjeve vendore në prag. Çdo vend pune që shtohet, në nivel qendror apo vendor, nuk është gjë tjetër veçse armatosja e pushtetit të Ramës për të marrë me dhunë zgjedhjet e radhës. Por, nuk kemi të bëjmë vetëm me krim elektoral, dhe taksapaguesit nuk duhet ta shohin këtë si ankesë të Partisë Demokratike. Fryrja e administratës do të thotë rritje e peshës së shtetit në ekonomi’, tha ajo.

Sakaq theksoi se brenda këtyre punësimeve ka vetëm militantë dhe patronazhistë që vjedhin xhepin e shqiptarëve, të cilët marrin rrogë dhe kur janë jashtë shtetit.

‘Ata që mendojnë se këto janë rroga që shkojnë për familjet shqiptare e kanë gabim. Këto janë bonuse që u jepen patronazhistëve, kujdestarëve grabitqarë të zgjedhjeve vendore dhe kuvendore në shtet-rrangallën elektorale të Ramës. Janë para të taksave tuaja, që shkojnë në xhepin dhe kontot e tyre. Ndër këta 22 mijë vetë gjenden militantë të Rilindjes, që e marrin rrogën edhe kur janë jashtë vendit’, shtoi Garo.