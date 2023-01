Deputeti i PD, Tritan Shehu ka reaguar në lidhje me të dhënat e fundit nga ISTAT përsa i përket jetëgjatësisë në vendin tonë.









Përmes një postimi në ‘Facebook’, Shehu shkruan se qarku i Gjirokastrës pasi ka jetëgjatësinë më të ulët, ku sipas tij përveç braktisjes që po përjeton vendi po shuhet dhe nga vdekja.

Sakaq shton se vendi po përballet me shifra makabre lidhur, pasi popullsia është ulur me 40% dhe lindjet kanë rënë me 24%.