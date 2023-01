Taylor Swift/ Macja e saj ka një pasuri prej 97 milionë dollarësh!

Në epokën e mediave sociale, nuk janë vetëm ndikuesit apo të famshmit që fitojnë para, por edhe kafshët shtëpiake. Faqja “All About Cats” ka bërë të ditur se cilat janë kafshët shtëpiake më të pasura në botë dhe mes tyre është edhe macja e Taylor Swift.

Olivia Benson, siç quhet macja e dashur e këngëtares, ka një vlerë neto me vlerë 97 milionë dollarë.

Taylor Swift’s cat Olivia Benson is the world’s third richest pet with an estimated net worth of $97 million, according to a report by All About Cats. pic.twitter.com/tM82DrGUbX

— Pop Base (@PopBase) January 4, 2023