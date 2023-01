Tre të vërteta që mësuam për marrëdhëniet në filma dhe në fund të fundit ato janë mite

Tëtë gjithë kemi parë herë pas here filma për dashuri të mëdha dhe dashuri që i kapërcejnë pengesat ose jo. Në fakt, ky lloj filmi duket se është shumë i njohur.









Megjithatë, mesazhet e transmetuara për marrëdhëniet nuk janë gjithmonë aq korrekte apo të pranuara nga të gjithë dhe mund të shkaktojnë ndjenja dhe reagime të përziera tek ata që i shikojnë. Sidomos, atyre romantikëve të pashërueshëm që janë shembull prej tyre dhe besojnë se gjërat në jetë zhvillohen si kinemaja. Dhe ndërsa mund të ketë momente kur jeta jonë i ngjan një filmi, ka mesazhe që janë të vështira për t’u zbatuar në realitet.

Miti 1: Nëse dashuria është e vërtetë, ju falni dhe harroni

Në shumicën e filmave romantikë, protagonisti bën gjërat më të çmendura për të treguar dashurinë e tij ose për të kërkuar ndeshjen e tyre. Nga Eduardi që hyri fshehurazi në dhomën e Bella-s për ta parë atë duke fjetur në Twilight deri te z. Big nuk e respektoi lidhjen e tij me Carrie Bradshaw për shumë vite, filmat dhe serialet na tregojnë se edhe sjellja më ekstreme falet në fund.

Megjithatë, në realitet gjërat janë ndryshe. Me siguri nuk do të mendoni nëse çdo lëvizje juaj do të duket e ekzagjeruar apo e gabuar, por ekziston një vijë ndarëse mes dashurisë dhe toksicitetit.

Miti 2: Mesazhet e përziera tregojnë romancë

Komploti është i njohur: Protagonisti e do protagonisten, por është shumë i turpshëm për t’i thënë asaj dhe pret derisa ajo të ndihet e pambrojtur dhe e dobët për t’i shprehur ndjenjat e tij ndaj saj. Ka shumë skenarë që duan të fshihen dashuri apo sekrete të fshehura pas marrëdhënieve. Duket se krijuesve u pëlqen shumë historia në të cilën protagonistët nuk shprehin atë që ndjejnë dhe i dërgojnë mesazhe të paqarta personit tjetër.

Megjithatë, kjo sjellje mund të çojë në sjellje toksike dhe nuk është aspak romantike. Në jetën e përditshme, çiftet nuk duhet të presin momentin e fundit për të folur për ndjenjat e tyre apo për të shprehur një ankesë, ndërkohë që mosmarrëveshjet nuk zgjidhen në pak sekonda apo disa skena. Gjestet romantike dhe qetësia ndihmojnë, por kjo nuk do të thotë se gjithçka do të zgjidhet nëse takimi juaj ngjit një shkallë, pavarësisht fobisë së gjatësisë (siç bënë te Pretty Woman).

Miti 3: Dashuria i pushton të gjitha

Të gjithë duam të besojmë se dashuria e vërtetë do t’i kapërcejë të gjitha pengesat dhe do t’i mposhtë të gjitha, por shanset që kjo të ndodhë nuk janë aq të mëdha sa do të donin të shpresonin filmat romantikë. Nga propozimi i beqarit të papenduar Ben Affleck për Jennifer Aniston në “She’s Just Not That Into You” deri te marrëdhënia e Drew Barrymore dhe Adam Sandler në “Every Time First Time”, pavarësisht problemit të saj të rëndë të kujtesës, filmat i japin asaj idenë se dashuria është e mjaftueshme për të kapërcyer çdo vështirësi.

Kur dy njerëz duan gjëra të ndryshme në jetën e tyre ose situatat nuk janë të favorshme për një marrëdhënie, do ta kenë të vështirë të ecin përpara. Gjithashtu, kur një marrëdhënie nuk zgjat, nuk do të thotë që të dy anëtarët kanë pushuar së dashuruari njëri-tjetrin – është thjesht se ndonjëherë marrëdhëniet përfundojnë për shkak të dallimeve në karakter, dëshira ose qëllime. Në jetën reale, jo të gjitha historitë e shkëlqyera të dashurisë përfundojnë me një notë pozitive. “Happy end” mund të vijë kur një çift nuk është bashkë.