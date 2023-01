Vendoset armëpushimi për 36 orë, Putin urdhëron shuarjen e zjarrit në Kiev me rastin e Krishtlindjeve Ortodokse

Teksa agresioni rus ndaj Ukrainës nuk është ndalur as ditën e Vitit të Ri, duket se është arritur një armëpushim prej 36- orësh midis tyre.









Presidenti rus Vladimir Putin ka udhëzuar ministrin e Mbrojtjes që të pushojë zjarrin në Ukrainë gjatë Krishtlindjeve Ortodokse, ka raportuar ditën e sotme Kremlini.

Ushtria ruse do të respektojë një armëpushim 36-orësh në Ukrainë nga mesdita e 6 janarit deri në mesnatën e 7 janarit.

Shumë të krishterë ortodoksë, përfshirë ata që jetojnë në Rusi dhe Ukrainë, festojnë Krishtlindjet në 6 deri në 7 janar.

Një deklaratë zyrtare nga Kremlini e postuar në aplikacionin Telegram thuhet se: “Udhëzimet e Presidentit të Federatës Ruse për Forcat e Armatosura të Federatës Ruse. Duke marrë parasysh apelin e Shenjtërisë së Tij Patriarkut Kirill, udhëzoj Ministrin e Mbrojtjes së Federatës Ruse të prezantojë nga ora 12:00 e datës 6 janar 2023 deri në orën 24:00 të datës 7 janar 2023, një armëpushim në të gjithë vijën e kontaktit ndërmjet palët në Ukrainë. Duke u bazuar në faktin se në zonat e luftimit jetojnë një numër i madh qytetarësh që shpallin ortodoksinë, ne i bëjmë thirrje palës ukrainase të shpallë armëpushim dhe t’u japë atyre mundësinë të marrin pjesë në shërbesat në prag të Krishtlindjeve, si dhe në Ditën e Lindjes së Krishtit. të Krishtit.”

Ndërsa në lidhje me bisedimet për një marrëveshje për paqe midis dy palëve, një zyrtar i lartë ukrainas ka përsëritur sot refuzimin e Kievit me Moskën që do t’i lejonte Rusisë të mbante territorin ukrainas të kapur nga forcat e Vladimir Putin.