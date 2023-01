Lajmet e mira dhe të këqija për mutacionin ‘Kraken’ – Kur do të vijë në Evropë!

Me vonesë, por nënvarianti i ri, më agresiv i quajtur “Kraken” është gati të mbërrijë në Evropë. Sipas një raporti të Politico, ECDC ka lajme të mira dhe të këqija në lidhje me XBB.1.5.

Lajmi i keq është se XBB.1.5 po përhapet me shpejtësi, me gjasë sepse ka disa avantazhe të mëdha ndaj llojeve aktualisht mbizotëruese të variantit Omicron, ndërsa lajmi i mirë është se BE-ja ka pak kohë për t’u përgatitur nëse dhe kur ndodhin shpërthime, deri në një shpërthim.

“Ekziston mundësia që ky variant të ketë një efekt në rritje në numrin e rasteve të COVID-19 në BE, por jo brenda muajit të ardhshëm, pasi ky variant aktualisht është i pranishëm në BE/ZEE vetëm në nivele shumë të ulëta, tha qendra Evropiane ECDC në vlerësimin e saj të fundit të nënvariantit XBB.1.5.

Sipas ECDC, rritja e shkallës së përhapjes ka të ngjarë për shkak të aftësisë së XBB.1.5 për të shmangur mbrojtjen e sistemit imunitar të siguruar nga infeksionet ose vaksinimet e mëparshme. Në të njëjtën kohë, ai ka një mutacion në proteinën spike – pjesa e virusit që ngjitet në qelizat e bujtësit – e cila mund t’i japë disa avantazhe.

Siç deklaroi ECDC, ky nënvariant i veçantë është një goditje në radarin evropian për sa i përket numrit të rasteve, pavarësisht se është zbuluar në Danimarkë, Francë, Austri, Holandë, Gjermani, Itali, Spanjë, Suedi, Islandë, Belgjika, Republika Çeke, Portugalia dhe Irlanda.

Sipas të dhënave që vijnë nga Shtetet e Bashkuara, nënvarianti “Kraken” po përhapet në mënyrë agresive, me rastet që dyfishohen çdo nëntë ditë. Megjithatë, ekziston edhe rreziku i një shpërthimi të rasteve që përkojnë me një sezon tashmë të vështirë të gripit dhe virusit sincicial respirator (RSV), duke rënduar spitalet.

Në Belgjikë, autoritetet e shëndetit publik kanë shpallur një epidemi gripi për shkak të rritjes së rasteve, me kulmin që pritet në tre deri në katër javë. Megjithatë, siç thekson Politico, vetëm për shkak se “Kraken” mund të ketë prezencë në SHBA, kjo nuk do të thotë se do të vijë menjëherë në Europë.

“Dallime të mëdha në përhapjen e varianteve janë vërejtur midis Amerikës së Veriut dhe Evropës disa herë gjatë pandemisë”, thotë ECDC.

#ECDC assessment of the XBB.1.5 sub-lineage.

(…) This variant could have an increasing effect on the number of #COVID19 cases in the EU/EEA, but not within the coming month as it is currently only present in the EU/EEA at very low levels. (…)https://t.co/qyNbMHsfKO#XBB15 pic.twitter.com/N6HVddODuK

— ECDC (@ECDC_EU) January 5, 2023