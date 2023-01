Princi Harry hyri në tunelin ku i vdiq nëna e tij me të njëjtën shpejtësi: Dua ta kaloj ta shoh nga afër

Një ekstrakt nga kujtimet e reja të Princit Harry, nga libri i tij ‘Spare’, zbulon për herë të parë se si ai rijetoi momentet e fundit të nënës së tij, Princeshë Diana, pak para vdekjes së saj.









Ndërsa shikonte gjysmëfinalen e Kupës së Botës në Rugby 2007 në Paris, atëherë 23-vjeçari Harry hyri në të njëjtin tunel ku vdiq nëna e tij 10 vjet më parë. Në librin e tij, i cili do të publikohet më 10 janar, Harry tregon për dhimbjen e fortë që ndjeu duke u përpjekur të përjetonte atë që kaloi nëna e tij para se të vritej.

Revista ‘People’ ka publikuar ekstraktin e saktë nga libri, në të cilin Harry rrëfen në detaje dëshirën e tij për të vozitur nëpër tunel me të njëjtën shpejtësi si shoferi i Dianës përpara se të vdiste tragjikisht më 31 gusht 1997.

Ja citati:

“Kupa e Botës më dha një udhërrëfyes dhe natën time të parë në Qytetin e Dritës e pyeta nëse e njihte tunelin ku mamaja ime… Pashë sytë e tij të rriteshin. Tuneli quhet Pont de l’Alma, i thashë. Po, Po. Ai e dinte. Dua ta kaloj. Dëshironi të kaloni nëpër tunel? Me saktësi gjashtëdhjetë e pesë milje në orë. Gjashtëdhjetë e pesë; po

Shpejtësia e saktë që dyshohet se ishte makina në momentin e përplasjes, sipas policisë. Jo 120 mph siç raportoi fillimisht shtypi.

Shoferi shikoi sedijen e pasagjerit. Billi pohoi me kokë rëndë ndaj tij. Le ta bëjmë. Shoferi pohoi me kokë. Ne shkuam, duke u endur nëpër trafik, duke kaluar Ritz-in, ku mami kishte darkën e fundit, me të dashurin e saj, atë natë gushti. Më pas arritëm në fillim të tunelit. Ne kaluam buzën në hyrje të tunelit, gungën që supozohet se e nxori Mercedesin e nënës jashtë kursit.

Por buza nuk ishte asgjë. Mezi e ndienim. Ndërsa makina hyri në tunel, unë u përkula përpara, pashë se drita ndryshonte dhe shtyllat e betonit dridheshin. I numërova, numërova rrahjet e zemrës sime dhe në sekonda dolëm nga ana tjetër.

Unë u ula prapa. Në heshtje thashë: A është kjo e gjitha? Nuk eshte asgje. Vetëm një tunel i drejtë. Unë gjithmonë e imagjinoja tunelin si një kalim tradhtar, të rrezikshëm, por ishte i shkurtër, i thjeshtë.

Nuk ka asnjë arsye që dikush të vdesë ndonjëherë brenda. Shoferi dhe Billi nuk u përgjigjën. Shikova nga dritarja: Përsëri. Shoferi më shikoi në pamjen e pasme. Përsëri; Po. Ju lutem. Ne kaluam përsëri.

Mjaft. Faleminderit.

Ishte një ide shumë e keqe. Unë kam pasur shumë ide të këqija në njëzet e tre vitet e mia, por kjo ishte unike e konceptuar keq. I kisha thënë vetes që doja ta mbyllja telefonin, por vërtet nuk e bëra. Thellë-thellë, shpresoja të ndjeja në atë tunel atë që ndjeva kur JLP më dha dosjet e policisë, që ishte mosbesim dhe dyshim. Në vend të kësaj, atë natë u zhdukën të gjitha dyshimet.

Ajo ka vdekur, mendova. Zot, ai ka ikur për mirë. Mendova se ngasja nëpër tunel do të sillte një fund ose një ndërprerje të shkurtër të dhimbjes, dekadës së dhimbjes torturuese. Në vend të kësaj, ajo solli fillimin e pjesës së dytë të vuajtjes”.

Kujtimet e Princit Harry, që do të publikohen më 10 janar, janë një vështrim “intim” dhe “i përzemërt” i “përvojave, aventurave, humbjeve dhe mësimeve të jetës që ndihmuan në formësimin e tij”.

Në librin e tij, Harry kujton vdekjen e nënës së tij dhe se si jeta e tij evoluoi që nga ai moment. Siç thekson botuesi: “I çon lexuesit menjëherë në një nga imazhet më prekëse të shekullit të njëzetë: dy djem të rinj, dy princa, duke ecur pas arkivolit të nënës së tyre, ndërsa bota e shikonte me pikëllim dhe tmerr”.