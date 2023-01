Talibanët i kundërpërgjigjen Princit Harry: Njerëzit që vratë nuk ishin vetëm gur shahu, ata ishin burra të familjes

Reagimi i lidershipit taleban është shkaktuar nga zbulimet e Princit Harry, i cili përmes faqeve të librit të tij “Spare”, përshkruan se gjatë mandatit të tij të dytë në Afganistan ka vrarë 25 luftëtarë të organizatës.

Siç vëren Anas Haqqani përmes Twitter-it, njerëzit që vrau Princi Harry nuk ishin vetëm gur shahu, por burra të familjes që prisnin përfundimin e luftës dhe kthimin në shtëpitë e tyre. “K. Harry, ata njerëz që ke vrarë nuk janë vetëm gur shahu, ata ishin njerëz dhe kishin familje që prisnin të ktheheshin nga lufta”, tha fillimisht ai.

“Midis njerëzve që kanë vrarë afganët, pak i kanë pranuar krimet e tyre të luftës”, shtoi ai më vonë.

Kujtojmë se Duka i Sussex-it, duke iu referuar talebanëve, shkruan se “nuk i konsideronte ata njerëz por gur shahu që arriti t’i shfaroste nga tabela e shahut”. Kjo është hera e parë që djali i dytë i mbretit Charles III flet hapur për numrin e talebanëve që ai vrau gjatë shërbimit në zonën e luftës në Afganistan.

“Deklarata mjaft të rrezikshme”

1/3- Mr. Harry! The ones you killed were not chess pieces, they were humans; they had families who were waiting for their return. Among the killers of Afghans, not many have your decency to reveal their conscience and confess to their war crimes. pic.twitter.com/zjDwoDmCN1

