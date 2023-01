Aksident te ‘Kthesa e Kakavijës/ 41-vjeçari përplas me ‘Volswagen’ këmbësorin, i plagosuri niset me urgjencë drejt spitalit

Një aksident rrugor ka ndodhur në Gjirokastër, ku raportohet për të plagosur.









Mësohet se shtetasi me iniciale E. Ç., 41 vjeç ka përplasur me mjetin e tij tip ‘Volkswagen’ këmbësorin në rrugë, shtetasin A.R., i cili është dërguar me urgjencë në spital.

Raportohet se i plagosur ndodhet jashtë rrezikun për jetën dhe 41-vjeçari është arrestuar.

Njoftimi i policisë:

Rreth orës 12:50, në vendin e quajtur “Kthesa e Kakavijës”, shtetasi E. Ç., 41 vjeç, banues në Lezhë, duke drejtuar automjetin tip “Volksëagen”, ka aksidentuar shtetasin A. R., këmbësor në rrugë, i cili u transportua për në spitalin Rajonal Gjirokastër, për të marrë ndihmën mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Drejtuesi i automjetit u shoqërua nga shërbimet e policisë, për kryerjen veprimeve të mëtejshme procedurale.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.