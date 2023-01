‘Format vulgar’/ Regjisori i njohur reagon ashpër ndaj BBVip: Ofron veç femra të zhveshura! Injoranca dhe rrugaçëria ka ‘mbërthyer’ shtëpitë tona

Regjisori Hervin Çuli ka reaguar ashpër ndaj programit ‘Big Brother Vip 2’, duke e cilësuar si një format vulgar.









Në një postim në rrjete sociale, Hervini shkruan se pamjet që ofrohen nga ky program janë skandaloze, pasi ofrohen vetëm femra të zhveshura pasi kërkohet vetëm kapja e klikimeve.

‘Nuk ka mundësi!!! Më keq se kaq nuk ka ku të shkojë!!! Femra të zhveshura me kostume me tendencën e Kabaretit. Meshkuj që kërcejnë napolonin me tinguj brazilianë. Kamera që fokuson të pasmet e femrave nga kënde te ndryshme. Ora 21.00!!! Fëmijët e disa konkurrentëve që janë aty, bashkë me prindërit motrat dhe vëllezërit, me siguri janë duke i parë. Janë duke i parë dhe fëmijët, prindërit, motrat dhe vëllezërit e gjithë Shqipërisë’, ka shkruar ai.

Sakaq thekson se ajo që ofron ky program është një fatkeqësi, pasi sipas tij injoranca dhe rrugaçëria ka ‘mbërthyer’ audiencën shqiptare.

‘Si ta edukosh ashtu do të të përgjigjet turma”- thoshte Caushesku. Audienca e madhe, kjo ka rëndësi, pastaj qameti le të behet! “Jap një mbretëri për pak klikime më tepër”! Kabareti, kjo tendencë e lokaleve të vogla të artistëve antikomformistë të Parisit, si një shprehje e formave antiskematike ku piktorë, poetë, aktorë, muzikantë, shprehnin një revolte artistike (dadaizmi, nihilizmi artistik) kundër diktatit konservator që dominonte frymën artistike të kohës, na përkthehet turpësisht nga një format vulgar, ku injoranca dhe fatkeqësisht rrugaçëria janë ulur këmbëkryq në shtëpitë tona’, shtoi ai.

