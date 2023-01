Murinjo i refuzoi, ja kush pritet që të jetë trajneri i ri i Portugalisë

Zhoze Murinjo nuk do të jetë trajneri i Portugalisë. Kjo tashmë duket e sigurt pasi tekniku i njohur ka kaluar në plan të dytë mes preferencave të federatës që kur nuk ia doli të siguronte nga Roma që të drejtonte paralelisht edhe klubin, edhe përfaqësuesen.









Sipas “The Athletic”, kjo ka shtyrë Portugalinë që të gjejë një emër tjetër për pankinën dhe ka akordin me spanjollin Roberto Martinez. Ky i fundit ka drejtuar Belgjikën por pa ia dalë të fitonte një turne me të, edhe pse shpeshherë është vlerësuar si pretendente kryesore.

Martinez u largua nga posti i tij pasi nuk ia doli që të kalonte grupin me Belgjikën në Botërorin 2022 dhe ndërpreu kësisoj marrëveshjen me “djajtë e kuq”. Ai pritet që në javën e ardhshme të zyrtarizohet në stolin e Portugalisë, e cila ndau rrugët me Fernando Santos pasi ekipi u eliminua në Kupën e Botës në çerekfinale nga Maroku.

