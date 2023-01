Pas vrasjes së të riut nga Kukësi/ Autoritet në Kosovë kërkojnë raport me detaje për ‘Kobrën’, i akuzuar për dhjetëra vepra penale

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur disa ditë më parë në Prizren, ku u qëllua për vdekje 31-vjeçari Visart Cengu nga Kukësi ku autor i dyshuar i kësaj vepre është Dibran Hoxhaj.









Burime për median bëjnë me dije se autoritetet në Kosovë kanë kërkuar që të merren hetime konkrete në lidhje me të gjitha hetimet e mëhershme të Hixhajt, pasi dyshohet se autori është një person me rekorde të panumërta kriminale.

Ky hetim është bërë publik nga vetë Këshilli i prokurorisë që heton dhe verifikon punën e prokurorive themelore të qyteteve të Kosovës, ku ka theksuar se hetimet do të trajtohen me kujdes në bazë të ligjit.

Reagimi i KPK-së

Këshilli i Prokurorisë i Kosovës ka bërë të ditur se ka kërkuar nga shefi i Prokurorisë Themelore të Prizrenit që të përgatis një raport me të gjitha veprimet hetimore të ndërmarra ndër vite ndaj Dibran Hoxhës i njohur me emrin “Kobra”, i cili dyshohet për vrasjen e Visart Cengut. Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) njofton opinionin publik se menjëherë pas rastit të fundit të vrasjes së ndodhur në Prizren ku i dyshuar është Dibran Hoxhaj, ka kërkuar nga Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore të Prizrenit të përgatisë raport lidhur me të gjitha veprimet prokuroriale të ndërmarra ndër vite ndaj tij. Këshilli Prokurorial i Kosovës, në bazë të kompetencave ligjore që ka, do të trajtojë me kujdes të gjitha veprimet e ndërmarra ndër vite nga prokuroria përkatëse ndaj Dibran Hoxhajt dhe çdo lëshim eventual do të sanksionohet në bazë të akteve ligjore në fuqi”, përfundon njoftimi.

Ky reagim i KPK-së vjen pas raportimeve të shumta në media se ndaj Dibran Hoxhës kanë renduar mbi 100 vepra penale, por megjithatë ai ka vazhduar që të jetë i lirë.