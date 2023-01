“Problemi është denoncuar edhe më parë nga komuniteti”, Meta: Ujërat e kontaminuara të Landfillit të Sharrës përfundojnë në Erzen

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta i është bashkuar shqetësimit të kandidatit për kryetar bashkie në Durrës, Igli Cara për ujërat e kontaminuara të Landfillit të Sharrës, të cilat përfundojnë në lumin Erzen dhe më pas në Gjirin e Ishmit në Durrës.









“Solidaritet dhe mbështetje të plotë për shqetësimin e ngritur nga Kryebashkiaku i ardhshëm i Durrësit, z.Igli Cara për Ujërat e kontaminuara të Landfillit të Sharrës, që përfundojnë në Erzen dhe më pas në Gjirin e Ishmit në Durrës.

Ky problem është denoncuar vazhdimisht edhe më parë nga komuniteti i Ishmit dhe Shoqatat Mjedisore.

Kjo situatë skandaloze ku Bashkia e Veliajt grabit qindra milion euro për inceneratorë, që nuk ekzistojnë dhe Bashkia e Durrësit, që shpërdoron miliona euro për të çuar plehrat në Landfillin e Tiranës duke dëmtuar edhe shëndetin e qytetarëve me ndotjen e ujërave të lumenjve, do ta marrin përgjigjen e merituar më 14 maj kur pushteti lokal do t’u kthehet qytetarëve. Qytetarët janë të parët”, shkruan Meta.