Shqipëria gjatë vitit 2022/ Xhaçka: Ne arritëm të konfirmojmë pjekurinë e politikës së vendit, çelëm negociatat

Ministrja e Punëve të Jashtme Olta Xhaçka gjatë një konference për mediat ka folur për arritjet e vendit gjatë vitit që lamë pas dhe procesin e negocimit.









Deklarata e plotë:

Në 12 muajt që lamë pas, ka qenë një vit me arritje, Ishte një vit që konfirmoi pjekurinë dhe profesionalizmin e politikë shqiptare. Është bërë fakto i respektuar jo vetëm në rajon por edhe ne arenën global. Edhe pse një vend i vogël, në Këshillin e Sigurimit kemi pasur një performancë që është vlerësuar nga partnerët ndërkombëtare për luftën në Ukrainë. Duke dhënë kontribut në demokracinë në rang global, politika e jashtme ka fituar dhe më shumë respekt. Axhenda u ngjesh me luftën në Ukrainë. Vëmendje i është kushtuar dhe Lindjes së Mesme si dhe për tema të thera delikate që shkojnë deri të Afrika, Libia, Koreja e Veriut de çështje të tjera si ajo e të Drejtave të njeriut, sulmi rus ndaj Ukrainës, metodat e punës në KSH. Në mes të këtij viti ishte dhe hapja e negociatave për anëtarësim me BE. Dialogu është forcuar. Bashkëpunimi më i ngushtë do jetë dhe më Presidencën Suedeze dhe atë Spanjolle. Mbi bazën e arritjeve tona, raporti i KE për 2022 vlerësoi se pavarësisht nga sfidat e tërmetit, pandemisë dhe luftës në Ukrainë, jemi integruar. Shqipëria vlerësohet që ka bërë progres të mirë dhe ky vlerësim prefshin rolin tonë e angazhuar në shumë çështje. Votën tonë në pezullimin e Rusisë për të Drejtat e Njeriut dhe kjo na bën të vlerësohemi si parterë të besueshëm. Një tjetër ngjarje ishte ajo e Samitit të BE. Të gjitha këto janë dëshmi të transformimit të madh që ka bërë Shqipëria. Ky samit ishte një mesazh i madh që BE dha për gjithë rajonin. Rajoni ynë përmendet si pika e dytë më e rrezikuar. Këtë vit Shqipëria kryeson procesin e Berlinit dhe do të mirëpresë atë në Tiranë. Këto janë shprehje të forcimit të bashkëpunimit në rajon. Duke nënshkruar marrëveshje, njohjen reciproke të kualifikimeve, uljen e tarifave roaming etj… Nuk ishte e rastësishme që u zgjodhëm ne, por ishte e qëllimshme e bazuar në kritere objektive. U pa dhe faktori serioz për stabilitetin në rajon. Shërbimi ynë i jashtëm ka qenë tepër intensiv. Forcimi i bashkëpunimit është kryer me Kosovës, Italinë, Zvicrën dhe të tjerë. Dialogu strategjik me SHBA ishte një tjetër arritje e jona. Sekretari Blinken shprehu mirënjohjen ndaj nesh dhe vlerësoi faktin që strehuam shtetasit afganët.