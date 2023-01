VIDEO/ Monza “shtang” Interin në frymën e fundit, zikaltërve u “rrëshqet” fitorja nga duart, minuta edhe për Asllanin

Inter nuk shkon më shumë se barazimi 2-2 ndaj Monzas në Brianteo. Darmian do shfrytëzonte më së miri një asist të Darmian për të zhbllokuar shifrat në minutën e 10-të. E menjëhershme do ishte kundërpërgjigja e vendasve, që gjejnë ekuilibrat me Ciurria.









Sulmuesi Lautaro Martinez do përfitonte pas një gafe të prapavijës së Monzës, për të realizuar dhe për të kaluar skuadrën në epërsi për herë të dytë në këtë takim.

Edhe Kristjan Asllani do luante minutat e tij, pasi Inzaghi e aktivizoi në të 55-tën. Zikaltërit nuk do menaxhonin mirë rezultatin, pasi Caldirola do i jepte një pikë modestëve të Serie A, me golin e tij në fund.

Klubi nga Milano renditet në vendin e katërt me 36 pikë, Monza pozicionohet e 14-ta.