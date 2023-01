Brazil/ Skenat e luftës civile, mbështetësit e Bolsonaros refuzojnë të pranojnë zgjedhjen e Lula da Silva në presidencë

Incidente të rënda kanë shpërthyer në Brazil, ku po shpaloset një konflikt i përmasave të paprecedentë, me mbështetësit e ish-presidentit të ekstremit të djathtë, Jair Bolsonaro, që sulmojnë ndërtesat qeveritare. Skenat, që po bëjnë xhiron e botës, të kujtojnë sulmin e 6 janarit 2020 në Kapitolin e SHBA, kur mbështetësit e Trump njollosi institucionin demokratik.

Mbështetësit e Bolsonaros sulmuan pallatin presidencial, ndërtesat e ministrisë, Kongresin dhe Gjykatën e Lartë në Brasilia të dielën, raportuan agjencitë ndërkombëtare, duke cituar dëshmitarë okularë.

Qindra mbështetës të Bolsonaros, të veshur me flamuj brazilianë ose të veshur me bluza të verdha, depërtuan përmes kordonit të policisë dhe sulmuan ndërtesat e Kongresit dhe ministrisë në Brasilia, sipas pamjeve të transmetuara nga rrjetet televizive lokale dhe në videot e postuara në mediat sociale nga grupe të afërta me ish presidentin Jair Bolsonaro.

In #Brazil , pro- #Bolsonaro protesters invaded the congress and terrace of ministries in #Brasilia pic.twitter.com/vecCWODUHC

CNN Brasil raportoi se protestuesit përmbytën edhe parkingun e pallatit presidencial Planalto. Të tjerë hynë në godinën e Gjykatës së Lartë.

Demonstruesit po protestojnë kundër kthimit në pushtet javën e kaluar të të majtës Luiz Inácio Lula da Silva, i cili doli fitues në zgjedhjet presidenciale të 30 tetorit.

Ndërkohë da Silva ndodhet në Sao Paulo.

⚡The residence of the President of Brazil has been captured by supporters of the former head of state. Lula has been evacuated to a secure location.

Earlier today, the Building of the Federal Supreme Court (STF) was taken over in Brazil. pic.twitter.com/TN6B6hStID

— Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) January 8, 2023