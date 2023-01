Dy ose më shumë pije të gazuara në ditë lidhen me rritjen e rrezikut të vdekjes nga kanceri

Marrëdhënia midis sheqerit dhe shëndetit të njeriut është një marrëdhënie komplekse, por hulumtimi i ri ka shtuar disa detaje të reja të vlefshme rreth konsumimit të zakonshëm të gjërave të ëmbla. Studimi sugjeron se pirja e dy ose më shumë porcioneve të pijeve me sheqer çdo ditë mund të sjellë një rritje të rrezikut të vdekshmërisë nga kanceri i lidhur me obezitetin, i lidhur me sa duket me një indeks më të lartë të masës trupore (BMI).









Studimi u fokusua në pijet e ëmbla dhe lidhjen e tyre me rrezikun e vdekshmërisë nga lloje të ndryshme kanceri. Të dhënat kishin të bënin me zakonet e konsumit të më shumë se 900,000 subjekteve që ishin pa kancer në vitin 1982, me një vlerësim pasues të bërë më pas në 2016.

Në këtë pikë, 135,100 pjesëmarrës kishin vdekur nga kanceri, me ekzaminimin e lidhjes me zakonet e konsumimit të pijeve duke ofruar disa njohuri të dobishme. Midis tyre ishte zbulimi se burrat dhe gratë që pinin dy ose më shumë racione (një porcion është 12 oz, ose 355 ml) pije të ëmbla me sheqer çdo ditë kishin një rritje prej pesë për qind në rrezikun e vdekjes nga jo të gjitha llojet e kancerit, por nga obeziteti. -Kanceri i lidhur në mënyrë specifike. Ky rrezik i rritur u bë i pavlefshëm pas rregullimit për BMI.

Prandaj, shkencëtarët arrijnë në përfundimin se kjo shkallë më e lartë e vdekshmërisë që rrjedh nga konsumimi i pijeve me sheqer u ndërmjetësua pjesërisht nga mbipesha dhe se kërkimet e ardhshme duhet të marrin në konsideratë rolin e BMI në studimet e rrezikut të kancerit nga pijet e ëmbla.

“Këto rezultate duhet të informojnë politikën publike në lidhje me konsumimin e pijeve të ëmbla për të ulur rrezikun e kancerit për burrat dhe gratë në SHBA”, tha Dr. Marjorie McCullough, autorja kryesore e studimit.