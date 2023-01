“E kërcënuan me thikë se po të fliste do ta vrisnin”/ Flet babai i 14-vjeçares: Ajo vuan nga bullizmi!

Jeta e studentes 14-vjeçare në Volos ishte kthyer në një makth në tre vitet e fundit, pasi ajo po ngacmohej veçanërisht nga katër moshatarët e saj në shkollë.









Në histori janë përfshirë gjithsej pesë persona – njëri prej të cilëve viktima dhe autorët katër të miturit e tjerë – ndërsa nesër, të hënën, pritet të urdhërohet hetimi paraprak për çdo keqbërje dhe brenda një muaji të dalë konkluzioni përkatës.

Zbulimet e bëra për rastin nga babai i vajzës, viktimë e bullizmit prej tre vitesh të tëra, ishin tronditëse, pasi ndër torturat e tjera që mori, ajo u kërcënua se nëse do të fliste për vuajtjet që i kishin shkaktuar do të vritej!

Babai i saj foli në Open duke shokuar atë që po kalonte fëmija i tij që në moshën 11-vjeçare: “Ajo nuk foli sepse e kërcënuan me thikë se nëse do të fliste me mësuesit do ta vrisnin. Në celularin e saj ka mesazhe kërcënuese, të cilat ia ka dorëzuar drejtoreshës. Shkoi bleu një thikë dhe e futi në çantë, se nuk i duronte dot më rrahjet dhe kërcënimet që merrte. Dhe ajo mori një thikë për t’u vetëmbrojtur ose vetëlëndim. U ka marrë cigare kur po dilnin nga shkolla dhe pije e të tjera, me kërcënimin e thikës”.

Ndërhyrja e prokurorit në shkollën e 14-vjeçares për bullizmin

Fëmijët e shkollës 15 anëtarëshe kanë qenë ata që kanë parë vajzën me thikë dhe e kanë mbrojtur duke vepruar në ambientet e shkollës dhe nga nesër shkolla do të fillojë nën mbikëqyrjen e prokurorisë.

Dhuna që merrte 14-vjeçarja , fillimisht me shuplaka dhe shtytje, përfundoi me plagosjen e rëndë të saj, kur të miturit e akuzuar për bullizëm i thyen gishtin.

Njëkohësisht, si 14-vjeçarja ashtu edhe shoqet e klasës që e ngacmuan do të monitorohen nga punonjësit socialë dhe psikologët e fëmijëve , të cilët do të shkojnë në shkollë për seanca, për t’u paraqitur në prokurori.

Mjedisi i përgjithshëm shkollor i Liceut do të jetë nën monitorim, pasi u vlerësua se trupa studentore funksionon jashtë kontekstit në shumë raste. Askush nuk është lënë jashtë kontrollit – as autorët e as viktima- duke përfshirë prindërit dhe komunitetin arsimor të shkollës.