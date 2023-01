Jeni 65 vjeç dhe nuk i “kapni” fjalët për shkak të zhurmës? Hulumtimet zbulojnë se çfarë po ndodh në mendjen tuaj

Këto janë ditët e vitit kur jemi në vende me shumë rrëmujë. Dhe ndërsa të rinjtë nuk gjejnë asnjë pengesë në komunikim për shkak të zhurmës, të moshuarit e kanë më të vështirë të dëgjojnë dhe dallojnë qartë fjalët. Por a duhet fajësuar vetëm humbja e dëgjimit lidhur me moshën? Studiuesit nga Johns Hopkins Medicine duket se kanë zbuluar pse kjo ndodh në një nivel neurologjik.









Siç zbuloi eksperimenti i tyre, minjtë e rritur të moshuar ishin më pak në gjendje të “fiknin” disa qeliza të trurit që aktivizohen kur ndodheshin në një mjedis të zhurmshëm. Prandaj, autorët raportojnë se brejtësit zhvilluan një “fazë tingulli të paqartë”, duke e bërë më të vështirë për trurin e tyre që të përqendrohej në një tingull të vetëma, siç është zëri, ndërsa filtronin zhurmat e tjera.

Megjithëse shkencëtarët e kanë lidhur më parë humbjen e pashmangshme të dëgjimit me konsumimin e qelizave të qimeve në veshin e brendshëm, ky studim i fundit, i publikuar në JNeurosci, thekson se truri është gjithashtu i përfshirë shumë në dëgjim.

Është gjithashtu një plus që kjo lloj humbje dëgjimi mund të kurohet duke ritrajnuar mendjen për të shtypur këta neurone me ndezje të lartë.

“Shumë më shumë mekanizma sesa organi i veshit janë të përfshirë në shqisën e dëgjimit”, thotë Dr. Patrick Kanold, profesor i inxhinierisë biomjekësore në Shkollën e Mjekësisë të Universitetit Johns Hopkins.

Ai shton se shumica e njerëzve do të përjetojnë një lloj humbje dëgjimi pas moshës 65 vjeçare. Për shembull, ata do të luftojnë për të dalluar bisedat individuale në një bar ose restorant të mbushur me njerëz.

Çfarë ndodh në të vërtetë brenda mendjes?

Ekipi hulumtues regjistroi aktivitetin e 8,078 qelizave të trurit, ose neuroneve, në zonën e korteksit dëgjimor të 12 minjve të vjetër (16 deri në 24 muajsh) dhe 10 minjve të rinj (2 deri në 6 muajsh). Së pari, brejtësit u kushtuan të lëpinin një tub të vogël sa herë që dëgjonin një ton. Më pas u përsërit i njëjti ushtrim, por tani me “zhurmën e bardhë” që luante në sfond.

Kur zhurma mjedisore nuk ishte e fortë, minjtë lëpinin grykën e ujit po aq mirë sa minjtë e rinj kur dëgjuan zërin. Megjithatë, kur studiuesit prezantuan zhurmën e bardhë, minjtë më të vjetër nuk ishin aq të aftë në zbulimin e tonit dhe lëpirjen e gojës, krahasuar me minjtë më të rinj.

Minjtë e rinj gjithashtu priren të lëpinin grykën në fillim ose në fund të tonit, ndërsa minjtë e vjetër e lëpinin atë në fillim të tonit, por gjithashtu filluan të lëpinin para se toni të godiste. Kjo sugjeron që ata mund ta kenë dëgjuar tonin edhe kur toni nuk dëgjohej.

Më pas, një qasje tjetër për ekzaminimin e neuroneve dëgjimore gjatë dëgjimit zbuloi se në shumicën e minjve të moshuar neuronet ishin aktivë, por neuronet që supozohej të fiken kur toni dëgjohej në prani të një mjedisi të zhurmshëm nuk e bënin këtë.

“Tek minjtë e moshuar, zhurma e ambientit duket se turbullon aktivitetin e neuroneve, duke prishur aftësinë për të dalluar tingujt individualë”, shpjegon profesor Kanold.