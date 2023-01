“Lamtumira” speciale e Sampdorias për legjendën italiane Gianluca Vialli – Lojtarët e saj kanë veshur fanellën me “9”

Vdekja e futbollistit Gianluca Viallit ka dëmtuar rifillimin e Serisë A dhe po bëhen homazhe nga stadiumi në stadium në kujtim të legjendës italiane që dha frymën e fundit në moshën 58-vjeçare pas një “beteje” të pabarabartë me kancerin.









Para së gjithash, në “Luigi Ferraris”, ku Sampdoria luan para turmës vendase për herë të parë që nga humbja e Vialit dhe Sinisa Mihajloviç që u nda nga jeta në fund të dhjetorit.

Lojtarët e Blucerchiatit mbanin fanellën me nr.9 gjatë stërvitjes para ndeshjes kundër Napolit, një lëvizje që lojtarët e Chelseat bënë edhe në Mançester në të njëjtën kohë.

Atmosfera emocionale kulmoi me ritualin që u zhvillua para kryqit, me fijen e dritave dhe me pankartat me emrin e Viallit dhe me ngjyrat e ‘Samb’.

