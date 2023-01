Presidenti Biden viziton kufirin me Meksikën mes thellimit të krizës së migrantëve

Presidenti Joe Biden shkon sot në kufirin mes Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës, e para vizitë, që nga marrja e detyrës në Shtëpinë e Bardhë, rreth dy vjet më parë. Vizita në El Paso të Teksasit vjen ndërsa Presidenti Biden njoftoi një plan të ri që ka si objektiv krizën e migrantëve në kufirin amerikan.









Vizita e Presidentit Joe Biden në kufirin mes Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës vjen mes shtimit të trysnisë nga ligjvënësit republikanë lidhur me mënyrën se si duhet trajtuar kriza e migrantëve, e cila po thellohet edhe më tej.

Përpara vizitës në El Paso të Teksasit, Presidenti Biden njoftoi të enjten një plan të ri që synon të ngadalësojë prurjet e migrantëve. Rreth 200, 000 migrantë futen çdo muaj në kufirin jugor amerikan.

“E di që është një çështje e ndërlikuar dhe nuk dua të pretendoj se kjo është një gjë e lehtë për t’u trajtuar”, tha Presidenti Biden lidhur me ata që përpiqen të kalojnë ilegalisht kufirin dhe të kërkojnë azil nga Kuba, Nikaragua, Haiti dhe Venezuela.

“Mos hajdeni në kufi. Qëndroni atje ku jeni dhe aplikoni ligjërisht prej andej”, ishte thirrja e Presidentit Biden drejtuar migrantëve.

Zoti Biden njoftoi të enjten se deri në 30 mijë persona në muaj, nga këto vende, do të lejohen të aplikojnë për azil. Ata duhet të përmbushin kritere të rrepta si dhe të kenë një person, që do t’i ndihmojë për t’u bërë banorë të ligjshëm në Shtetet e Bashkuara.

Presidenti Biden u bëri thirrje republikanëve që të miratojnë më shumë fonde për të trajtuar krizën.

“Ata janë përpara dy mundësish, ose të vazhdojnë ta përdorin imigracionin për të fituar mbështetje politike ose për të ndihmuar në zgjidhjen e problemit”, tha Presidenti Biden.

Organizata jofitimprurëse “Unioni Amerikan i Lirive Civile” tha se plani i presidentit e lidh administratën e tij me politikat kundër imigracionit të kohës së zotit Trump.

Guvernatori republikan i Teksasit, Greg Abbott, reagoi duke thënë se plani i presidentit është i përkohshëm.

Të hënën Presidenti Biden do të vizitojë Meksikën dhe të martën do të mbajë një takim të nivelit të lartë me homologun meksikan Andres Manuel Lopez Obrador dhe kryeministrin e Kanadasë Justin Trudeau./VOA