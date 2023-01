Presidenti i Federatës Franceze: Nuk më intereson Zidane, kurrë nuk kemi menduar ndarjen me Deschamps

Zidane apo Deschamps? Kjo është pyetja që mundoi për një kohë të gjatë francezët, sa i përket pankinës. Gjithsesi, në fund Federata Franceze vendosi që Deschamps të qëndrojë në stol.









Noel Le Graet, Presidenti i Federatës Franceze të Futbollit, foli për RMC Sport për këtë ccështje.

“Zidane te Brazili? Nuk më intereson, ai mund të shkojë ku të dojë! Ai mund të shkojë ku të dojë, në një klub, në një ekip kombëtar, unë nuk e ndjek. Nëse ai do të përpiqej të më kontaktonte? Sigurisht jo, as nuk do ta kisha marrë në telefon. Nuk e kemi menduar kurrë ndarjen me Deschamps” – shkruan ai.