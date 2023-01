SHBA angazhohet sërish ndaj luftës në Ukrainë/ Ofron paketën më të madhe ushtarake, përfshin tanke mbrojtëse dhe automjete të blinduara

Shtetet e Bashkuara pritet të ofrojë sërish ndihma të mëdha ushtarake për shtetin e Ukrainës, pas luftës më Rusinë.









Mediat e huaja raportojnë se SHBA do të japë një paketë ushtarake me vlerë 3,8 miliardë euro e cila përmban 50 tanke mbrojtës të tipit Braedly, që janë të pajisura edhe me raketa antitank.

Por paketës pritet t’i shtohen dhe 100 automjete të blinduara ushtarake dhe rezistente ndaj minave, si dhe 138 të tjera të cilat përballojnë terrenin e vështirë, raporton CNBC.

Kujtojmë se prej fillimit të luftës, SHBA ka ofruar rreth 24.2 miliardë dollarë dhe konsiderohet një aleat shumë i fuqishëm i Ukrainës për të përballuar agresionin rus.