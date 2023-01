Thasët plot me kanabis dhe 6 armë zjarri me vete/ Policia kap të rinjtë në Elbasan, sekuestrohen celularë dhe para

Dy të rinj janë arrestuar në Elbasan, pasi transportonin kanabis në motoçikletë dhe ishin të armatosur.









Shtetasve me iniciale A. T., 27 vjeç dhe E. J., 20 vjeç i është sekuestruar 10.4 kg kanabis, 1 armë zjarri pistoletë, 4 armë gjahu, 1 armë sportive, 3 celularë dhe një shumë parash të dyshuara të përfituara nga kjo veprimtari kriminale.

Mësohet se lënda narkotike ishte futur në dy thashë dhe ishte gati për shitje.

Njoftimi i policisë:

Vihen në pranga 2 shtetas (bashkëpunëtorë), njëri prej tyre i armatosur me pistoletë me fishekë në fole, gati për qitje, dhe tjetri sepse transportonte me motoçikletë, 2 thasë me lëndë narkotike kanabis Shpallet në kërkim një 33-vjeçar, bashkëpunëtor i 2 shtetasve të arrestuar. Sekuestrohen 10.4 kg kanabis, 1 armë zjarri pistoletë, 4 armë gjahu, 1 armë sportive, 3 celularë dhe një shumë parash të dyshuara të përfituara nga kjo veprimtari kriminale. Specialistët e Sektorit për Hetimin e Narkotikëve dhe Trafiqeve të Paligjshme dhe ata të Forcës së Posaçme Operacionale, të DVP Elbasan, të mbështetura nga inteligjenca informative për një rast të veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve, dhe si rezultat i një hetimi me metoda proaktive, në bashkëpunim me Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar “Cërriku 2023”.

Si rezultat i këtij operacioni u arrestuan në flagrancë shtetasit:

-A. T., 27 vjeç, banues në fshatin Mollas, Cërrik, për veprat penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit” dhe “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”;

-E. J., 20 vjeç, banues në fshatin Mollas, Cërrik, për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”. Gjithashtu, në kuadër të këtij operacioni u shpall në kërkim një 33-vjecar, i dyshuar si bashkëpunëtor i 2 shtetasve të arrestuar. Shërbimet e Policisë, në hyrje të fshati Klos, Cërrik, kanë ndaluar motoçikletën pa targa dhe që drejtohej pa leje drejtimi nga shtetasi E. J., i cili transportonte 2 thasë me lëndë të dyshuar narkotike kanabis. Në vijim të këtij operacioni, shërbimet e Policisë kapën dhe arrestuan në flagrancë edhe shtetasin A. T. që mbante në brez një armë zjarri pistoletë me fishekë në fole, gati për qitje. Si rezultat i hetimit me metoda speciale, të realizuar në kuadër të operacionit “Cërriku 2023”, rezultoi se shtetasit A. T. dhe E. J., në bashkëpunim me shtetas të tjerë, prej disa kohësh, ushtronin veprimtaritë kriminale të prodhimit dhe shitjes së narkotikëve, në territorin e qarkut të Elbasanit. Në cilësinë e provës materiale, u sekuestruan 10.4 kg kanabis, 1 armë zjarri pistoletë, municion luftarak dhe 3 celularë. Gjithashtu, u sekuestruan edhe 4 armë gjahu, 1 armë sportive dhe një shumë parash të dyshuara të përfituara nga kjo veprimtari kriminale, të cilat u gjetën gjatë kontrolleve në banesat e këtyre shtetasve. Vijon puna për identifikimin, kapjen dhe vënien në pranga të shtetasve të tjerë të implikuar në këtë veprimtari kriminale. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, për veprime të mëtejshme.