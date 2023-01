Bëj ose prishe Macron! Ai po zbulon reformën jopopullore të pensioneve

Shefi i përçarjes së Francës, Emmanuel Macron, po ecën përpara dhe po përballet me një nga dilemat e shumta të shenjta të vendit: rritjen e moshës së daljes në pension – pavarësisht kundërshtimit të ashpër nga sindikatat dhe një pjesë e madhe e publikut francez.









Kryeministrja e tij Elisabeth Borne do të prezantojë të martën hapat e gjerë të reformës së pensioneve – një pjesë qendrore e fushatës elektorale të Macron – që synon në mënyrë të diskutueshme të rrisë moshën ligjore të pensionit nga 62 në 64 ose 65 vjeç.

“Siç ju premtova, ky vit do të jetë viti i reformës në sistemin e pensioneve që synon të balancojë sistemin tonë për vitet dhe dekadat në vijim. Duhet të punojmë më shumë”, tha Macron në fjalimin e tij në natën e Vitit të Ri.

Fati i reformës së pensioneve mund të përcaktojë fare mirë trajektoren e pjesës tjetër të mandatit të Macron në Elysee. Nëse presidenti francez ia del, ai do të ketë dëshmuar se mund të ketë sukses aty ku paraardhësit shpesh kanë ngecur dhe kanë dështuar. Nëse ai dështon, pengesa do të prishë premtimet e mëparshme se ai mund të qeverisë Francën pavarësisht se ka humbur një shumicë parlamentare vitin e kaluar.

Por projektligji i reformës vjen në një kohë shumë të vështirë për qeverinë, pasi familjet dhe bizneset janë goditur nga inflacioni dhe rritja e faturave të energjisë dhe karburantit pasi disa skema për të zbutur efektet e luftës në Ukrainë u hoqën gradualisht muajin e kaluar. Shumë kanë frikë se protestat në rrugë do të përhapen nëse pensionet bëhen një qendër e pakënaqësisë në rritje.

“Është e vështirë të demonstrosh kundër inflacionit, nuk mund t’i kërkosh Putinit të ulë çmimin e gazit. Por nëse reforma (pensioni) fillon të kristalizojë tensionet, njerëzit mund të mendojnë se mund të shënojnë një fitore të vogël duke e detyruar qeverinë të heqë dorë nga reforma”, tha Bruno Jeanbart, nënkryetar i institutit të sondazheve OpinionWay.

Pavarësisht se ka sinjalizuar njëfarë fleksibiliteti për caktimin e moshës ligjore të daljes në pension, qeveria ka tërhequr vrullin nga sindikatat në të gjithë bordin, të cilat tashmë po përgatisin protesta mbarëkombëtare dhe aksione greve. Qeveria e Macron u angazhua në diskutime të gjata me sindikatat gjatë dy javëve të fundit, por ato ishin kryesisht të pafrytshme. Debatet në Asamblenë Kombëtare të Francës gjithashtu pritet të jenë të nxehta, me të majtët dhe të djathtët kritikë ndaj planeve të Macron për të reformuar sistemin shtetëror të pensioneve të Francës.

Lufta për pensionet

Lufta e afërt për pensionet është një nga provat më të mëdha me të cilat përballet Macron që kur u rizgjodh vitin e kaluar. Gjatë fushatës presidenciale, presidenti francez u zotua të reformojë sistemin shtetëror të pensioneve të Francës dhe ta sjellë atë në përputhje me fqinjët evropianë si Spanja dhe Gjermania, ku mosha e daljes në pension është 65 deri në 67 vjeç. Parashikimet zyrtare tregojnë se financat e sistemit shtetëror të pensioneve të Francës janë të balancuara në afat të shkurtër, por do të shkojnë në deficit në afat të gjatë.

Ish-presidentët e njëpasnjëshëm si Zhak Shirak dhe Nicolas Sarkozi kanë tentuar reforma gjithëpërfshirëse, por ose kanë dështuar plotësisht ose u është dashur të kufizojnë ambiciet e tyre. Macron ka nevojë për një fitore për t’u provuar francezëve se ai është ende presidenti me mendje reformash që nuk ka frikë të prishë status quo-në. Ai gjithashtu duhet t’u tregojë gjermanëve dhe të tjerëve se Franca nuk është një lavdëruese e Club Med, por një partner i shëndoshë financiar i vendosur për të trajtuar nivelet e larta të borxhit publik.

Dështimi megjithatë do të sinjalizojë se udhëheqësi francez është bërë një president i çalë pasi partia e tij nuk arriti të marrë shumicën në zgjedhjet parlamentare qershorin e kaluar.

“Unë i kuptoj njerëzit që shqetësohen për ndryshimet në moshën e pensionit, por kjo është një temë që ne tani e mishërojmë, për të cilën presidenti ka bërë fushatë. Ne duhet të tregojmë se mund të realizojmë legjislacionin, që do të përforcojë besueshmërinë e qeverisë dhe të presidentit”, tha Marie Lebec, një deputete nga partia e Rilindjes së Macron.

Që nga humbja e shumicës parlamentare, qeveria ka arritur të shtyjë disa projektligje, shpesh me mbështetjen ad hoc të partisë konservatore Les Républicains. Por këtë herë gjërat janë ndryshe.

“Nuk është i njëjti lloj reforme. Çfarë është bërë deri tani, marrëveshjet për faturat, nuk janë asgjë, janë kikirikë. Fatura e pensioneve… ky është një moment i vërtetë i së vërtetës”, tha deputeti konservator Pierre-Henri Dumont.

Debatet midis partisë së Macron, koalicionit të majtë NUPES dhe Rally Kombëtare të ekstremit të djathtë kanë qenë të nxehta muajt e fundit, por këtë herë opozita po shpreson për një ditë terreni kundër qeverisë për një projektligj tashmë thellësisht jopopullor. Nëse Macron nuk mund ta kalojë reformën përmes parlamentit me mbështetjen e Les Républicains, qeveria mund të rikthehet në thirrjen e nenit 49.3 të kushtetutës për të anashkaluar parlamentin, duke rritur rrezikun e një votimi mosbesimi.

Partia LR ka thënë se është e gatshme të votojë reformën e pensioneve me kushte të caktuara dhe nëse ndryshimet në moshën ligjore të pensionit bëhen më graduale nga sa dëshiron presidenti. Kjo është premtuese për qeverinë, por konservatorët janë të ndarë dhe nuk është e garantuar që udhëheqja do të marrë votat.

Kjo është gjithashtu përpjekja e dytë e Macron për të kaluar reformën e pensioneve përmes parlamentit. Në mars 2020, presidenti francez hoqi një version të mëparshëm të projektligjit të pensioneve në vazhdën e krizës COVID-19 dhe një valë protestash të udhëhequra nga sindikatat.

Spektri i Jelekëve të Verdhë

Por rrënimi në Asamblenë Kombëtare është vetëm një nga sfidat me të cilat përballet qeveria. Kryeministri i Macron deri më tani nuk ka arritur të përfshijë sindikatat më të moderuara në planin e reformës dhe ditët e protestës mbarëkombëtare dhe aksionet e grevës tashmë janë duke u planifikuar.

Në një shenjë se sa e shqetësuar është bërë qeveria, ministrat janë përkulur prapa për të shuar lëvizjen e protestës së sapolindur, qoftë mes punonjësve të shërbimit shëndetësor, bukëpjekësve, pronarëve të restoranteve dhe bareve. Javën e kaluar, Macron premtoi rritje të pagave për mjekët dhe ndihmë ad hoc për furrtarët që përballen me rritjen e faturave të energjisë elektrike.

“Rreziku për [Makronin] është se vendi preket nga rrëmuja dhe njerëzit mendojnë se është faji i qeverisë. Ka inflacion, vështirësi për bizneset e vogla dhe tani do të shtojmë greva, demonstrata, anulime trenash”, tha Jeanbart.

Ndër pasojat potencialisht më shqetësuese për qeverinë do të ishte shfaqja e një lëvizjeje të paparashikueshme të ngjashme me lëvizjen e zjarrtë të Jelekëve të Verdhë në 2018 dhe 2019, e cila u shndërrua në dhune dhe e detyroi Macron të tërhiqej nga një faturë e karburantit tatimor të gjelbër. Është një rrezik që mbështetësit e presidentit janë përpjekur ta minimizojnë.

“Ne kemi parë lëvizje [të fundit] protestuese që dolën plotësisht jashtë kutisë. Por për pensionet, është një temë ku sindikatat luajnë një rol shumë qendror dhe ato mbeten partnerë të përfshirë në bisedimet me ne”, tha Lebec.

Përtej përballjeve të pritshme me sindikatat dhe partitë opozitare, ka pak siguri për Macron gjatë dy muajve të ardhshëm. Sprova megjithatë do të jetë e gjatë, me një votim përfundimtar mbi projektligjin që nuk pritet përpara majit.