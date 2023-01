“Besoj që fëmija im është gjallë”/ Flet nëna 29-vjeçare që hodhi foshnjën në lumë ditën e ndërrimit të viteve

29-vjeçarja greke e cila rrëfeu se e hodhi vetë fëmijën e saj 11 muajsh në ujërat e akullta të digës së Aliakmonas mesditën e Vitit të Ri, me pasojë vdekjen tragjike, dyshohet se këmbëngul se fëmija i saj është gjallë dhe nuk pranoi se e ka vrarë









Siç tha avokati që ka marrë përsipër mbrojtjen e saj, Antonis Bideris, “ajo këmbëngul që fëmija i saj është gjallë dhe nuk e ka kuptuar që ka ndërruar jetë. Deri më tani ajo këmbëngul dhe shpreson që fëmija të jetë gjallë”. Në fakt, sipas informacioneve, 29-vjeçarja ka thënë mëngjesin e sotëm gjatë përfaqësimit se “po më gënjejnë se fëmija im ka vdekur, besoj se është gjallë”.

Sipas zotit Bideri, autori i dyshuar i krimit që tronditi kombin dhe u la në paraburgim pas rrëfimit të saj, ka kontaktuar nënën dhe gjyshin e saj, por pavarësisht synimit për ta vizituar në vendin e mbajtur, kjo nuk është e mundur për shkak të ndaj masave të vendosura për korona për vizitorët.

Kujtojmë se e pandehura, një javë pas arrestimit për vdekjen e fëmijës së saj, ka rrëfyer mëngjesin e së hënës, gjatë një rikthimi të ndodhur në vendngjarje me urdhër dhe në prani të hetuesisë, se ishte ajo e cila e hodhi foshnjën e saj në ujë, megjithatë, ajo u shpreh se nuk kishte ndërmend ta vriste, por pa shpjeguar pse vazhdoi me aktin e urryer.

Në fakt, nuk kaluan më shumë se disa minuta pasi u transportua nga forca të forta policie në digën e Aliakmonasit, për t’i thënë hetuesit se dëshiron të heqë dorë nga ajo që ka thënë për këtë çështje prej shtatë ditësh dhe ta pranojë se nuk ishte aksident. Njëkohësisht ajo tha se foshnja nuk i ka shpëtuar vëmendjes së saj teksa po luante me celularin, siç pretendonte deri në mëngjesin e sotëm, por në fund ishte ajo që e hodhi në ujë dhe më pas u largua nga diga.

“Dua të tërhiqem dhe të ndryshoj deponimin tim. Ajo që thashë nuk ndodhi. Unë e hodha fëmijën në ujë”, ka thënë ajo, sipas informacioneve. 29-vjeçarja, e cila vuan nga probleme kronike mendore dhe është shtruar disa herë në të kaluarën në një Klinikë Psikiatrike, dyshohet se ka mohuar se ka pasur qëllim vrasjeje dhe nuk ka mundur të shpjegojë pse ka kryer aktin e saj të urryer. “Si ka mundësi që e gjete fëmijën tim në një skelë tjetër nga e hodha unë. Ju thoni se ai ka vdekur, nuk ju besoj”, thuhet gjithashtu gjatë rishfaqjes.

Bëhet e ditur se riedukimi – autopsia ka pasur një kohëzgjatje totale prej një orë e 40 minuta, ndërsa është kryer nën masa drakonike sigurie. Sipas informacioneve, kur ka pranuar sot se e ka hedhur foshnjën në ujërat e akullta, ka qenë e qetë, ndërsa i ka bërë pyetje edhe hetuesit. Njëkohësisht, nesër 29-vjeçarja pritet të transferohet në Selanik për ekspertizë psikiatrik, pas kërkesës së hetuesit.

Siç deklaroi avokati mbrojtës i 29-vjeçares, e pandehura ka pranuar fletëthirrjen dhe është paraqitur në rikryerjen e autopsisë të urdhëruar nga hetuesi i Gjykatës së Shkallës së Parë Veria, pavarësisht se kishte të drejtë të refuzonte nëse donte.

“Kemi qenë në vendin e ngjarjes, procedura ka zgjatur një orë e 40 minuta dhe janë sqaruar pikat kyçe të shkresave të lëndës. Pas shtatë ditësh është hera e parë që riformulohet deklarata e saj fillestare, incidentet për vendin ku foshnja ka rënë në ujë janë të ndryshme dhe tani e tutje vijon pyetja dhe ka shumë rrugë deri sa çështja të arrijë te publiku, tha zoti Bideris.

Ai ka dashur të shmangë edhe fjalën “rrëfeu” pasi siç tha ai. “Çdo krim është i përbërë nga dy faktorë. Së pari, akti që çon në një rezultat të caktuar dhe, së dyti, qëllimi për të prodhuar atë rezultat. Për sa i përket aktit, ajo që u tha sot është shumë e ngjashme me rastin origjinal të aktakuzës (dmth. se ajo e hodhi vetë foshnjën në ujë). Sa i përket qëllimit të vrasjes, kjo mungon dhe ai nuk e ka pranuar. Pra, personalisht si avokat i saj do të rezervoj të drejtën të rrëfej, pasi një rol shumë të rëndësishëm në këtë çështje penale do të luajë rezultati i ekzaminimit psikiatrik që sipas informacioneve do të kryhet nesër nga një profesor universiteti”.