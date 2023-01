Giorgia Meloni dhe Ursula von der Leyen takohen në Itali, emigracioni në qendër të bisedimeve

Kyreministrja e Italisë, Giorgia Meloni u takua me Ursula von der Leyen në Palazzo Chigi, në funksion të Këshillit të BE në shkurt. Ndër të tjera, të dy liderët folën për emigrantët.









Kryeministrja italiane ripohoi “angazhimin e qeverisë ndaj Planit Kombëtar të Rimëkëmbjes dhe Rezistencës”, ndërsa presidentja e Komisionit Evropian garantoi gatishmërinë e Brukselit për të “bërë përparim në Paktin e Migracionit” midis shtetet anëtare. Ndër çështjet e tjera të trajtuara ishte nënshkrimi nga Roma i deklaratës së përbashkët BE-NATO dhe kënaqësia e Brukselit me mbështetjen e qeverisë për Kievin.

Von der Leyen: Kënaqësi të takoj Giorgia Melonin

“Kënaqësi të takoj Giorgia Melonin në Romë sot”, shkroi von der Leyen në Twitter pas samitit, përpara se të listonte angazhimet e marra: “Vazhdoni të mbështesni Ukrainën, garantoni energji të sigurt dhe të përshtatshme, forconi konkurrencën e industrisë së BE-së, bëni përparim në Paktin e Migracionit”. Presidentja e Komisionit Europian shtoi gjithashtu se është diskutuar për “progresin e Pnrr-së në Itali”, ndërsa “u shpreh kënaqësi për nënshkrimin, të planifikuar për të martën në Bruksel, të Deklaratës së përbashkët BE-NATO”.

Palazzo Chigi: Mundësi e shkëlqyer

“Pas bisedimeve në Bruksel me rastin e vizitës së parë jashtë vendit si kryeministër, takimi i sotëm, i zhvilluar me pjesëmarrjen e ministrit Raffaele Fitto, ishte një mundësi e shkëlqyer për shkëmbim mendimesh në përgatitje për Këshillin e jashtëzakonshëm Evropian të 9-10. Shkurti kushtuar veçanërisht ekonomisë dhe migrimit”. Kjo është deklarata për shtyp e lëshuar nga Palazzo Chigi. Gjatë samitit, shpjegohet, “u nda edhe dënimi i akteve të dhunshme në Brazil dhe solidariteti me institucionet demokratike të vendit”.