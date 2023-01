Grupi rus Wagner po shton operacionet jashtë Ukrainës, paralajmëron SHBA, gati aktivizimi në Serbi!

Zyrtarët e lartë amerikanë po ndjekin gjithnjë e më shumë lëvizjet dhe përpjekjet e një grupi ushtarak privat rus jashtë Ukrainës, ndërsa Moska vazhdon të përdorë organizatën për të nisur operacionet e ndikimit në Afrikë dhe Evropë.









Muajin e kaluar, administrata Biden zbuloi inteligjencën e klasifikuar duke thënë se Rusia po mbështetet në grupin Wagner në Ukrainë për të rekrutuar të burgosur dhe për të nisur ofensivën në qytetin e Bakhmut.

Por zyrtarët amerikanë po mbledhin gjithashtu inteligjencë në lidhje me aktivitetet e grupit në vende të tilla si Republika e Afrikës Qendrore, Mali dhe Serbia, sipas kabllogrameve të siguruara nga POLITICO, ku Rusia po përdor Wagnerin për të luftuar ndjenjat anti-Putin dhe për të mbrojtur interesat e qeverisë për me trupa dhe armë.

Grupi Wagner, në pronësi të oligarkut rus Yevgeny Prigozhin, vepron në dhjetëra vende dhe punon me qeveritë në projekte ushtarake dhe politike. Shtetet e Bashkuara kanë ndjekur prej kohësh aktivitetet e grupit në të gjithë botën, veçanërisht në vende të tilla si Siria, ku janë vendosur trupat amerikane.

Por deklaratat e fundit nga zyrtarët amerikanë nënvizojnë shkallën në të cilën administrata është e shqetësuar për mbështetjen e Rusisë në grup dhe aftësinë e Wagner për të formësuar ngjarjet në vendet ku SHBA dhe aleatët e saj kanë marrëdhënie biznesi dhe diplomatike.

Kabllot tregojnë se si zyrtarët amerikanë po ndjekin lëvizjet dhe aktivitetet e Wagner-it në terren në Republikën e Afrikës Qendrore dhe Serbi, dhe shkallën në të cilën grupi paraqet kërcënim për forcat dhe zyrtarët vendas. Ndërsa Wagner ka operuar për vite në të dy vendet, kabllogramet ofrojnë një kontekst të ri se si administrata Biden po analizon aktivitetin në rritje të grupit paraushtarak në vendet politikisht të trazuara.

“Ka pasur një fokus në rritje në marrëdhëniet e Rusisë në Afrikë dhe në ndërtimin e një sfere ndikimi që me të vërtetë nuk ka ekzistuar që nga fundi i Luftës së Ftohtë”, tha Catrina Doxsee, drejtoresha e asociuar dhe bashkëpunëtorja për Projektin e Kërcënimeve Transnacionale në Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare. “Përdorimi i kompanive private ushtarake, veçanërisht siç e kemi parë në vendet me qeverisje të dobët, sfida të vazhdueshme të sigurisë dhe burime natyrore të pasuruara, vendos [Wagner] ose të kryejë … marrëveshje sigurie ose të lehtësojë marrëdhëniet e ardhshme diplomatike me ato vende”.

Prigozhin dhe Wagner kanë qenë nën sanksionet e SHBA për vite me radhë. Por, së fundmi, SHBA-të kanë ndërmarrë hapa shtesë në përpjekje për të kontrolluar aksesin e Wagner-it në armë. Në fund të dhjetorit, administrata Biden zbatoi kontrolle shtesë të eksportit për Wagner, duke e bërë më të vështirë aksesin në çdo pajisje me teknologjinë amerikane.

Zëdhënësi i NSC, John Kirby, u tha gazetarëve muajin e kaluar se për shkak të sanksioneve dhe kontrolleve të eksportit, Wagner ka kërkuar partnerë në të gjithë botën për të furnizuar mjete për të mbështetur operacionet e saj – dhe Koreja e Veriut ka përfunduar një dërgesë fillestare të armëve. Administrata po konsideron gjithashtu përcaktimin e Wagner si një organizatë terroriste, raportoi Bloomberg muajin e kaluar.

“Ka një pjesë të vogël të shqetësimeve të ndryshme që ne kemi kur i shohim ata të veprojnë në një vend si Afrika”, tha Doxsee. “Një implikim i madh është aftësia e Rusisë për të përhapur projeksionin e saj të fuqisë dhe aftësitë e inteligjencës – jo vetëm duke zhvendosur aftësitë e inteligjencës ushtarake perëndimore – por edhe [nëpërmjet] ndjekjes së të drejtave të reja bazë dhe mundësive të tjera që do t’u jepnin atyre akses në vende të rëndësishme strategjike”.

Operacionet e grupit Wagner në Afrikë shtrihen në vende të ndryshme, duke përfshirë Madagaskarin dhe Libinë. Vitet e fundit, grupi ka rritur aktivitetin edhe në Republikën e Afrikës Qendrore. Grupi ngriti zyra në vend në vitin 2018, duke krijuar “shtëpinë e Rusisë” – një qendër kulturore – në kryeqytetin Bangui. Ajo funksionoi për të trajnuar trupat dhe për të mbrojtur Presidentin Faustin-Archange Touadera.

Grupet e të drejtave të njeriut kanë thënë se Wagner mund të jetë përgjegjës për ekzekutimin, torturimin dhe rrahjen e civilëve në vend. Kremlini mohon çdo lidhje zyrtare me Wagner.

“Qeveria e SHBA është e shqetësuar për masën në të cilën Wagner po ndërhyn në politikat e brendshme të vendeve sovrane, duke shkelur të drejtat e njeriut dhe duke u grabitur atyre pasurinë minerale”, tha një zyrtar i lartë i administratës. “Ka prova të rëndësishme se taktikat e ashpra kundër terrorizmit të Wagnerit në vende si Mali po përkeqësojnë situatën duke krijuar më shumë mundësi për shfrytëzimin e ekstremistëve”.

Në dhjetor, zyrtarët amerikanë filluan të gjurmojnë pasojat e një sulmi të supozuar ndaj një prej drejtuesve më të lartë të grupit Wagner, Dmitry Sytii në Republikën e Afrikës Qendrore, sipas kabllogrameve. Prigozhin pretendoi se Sytii mori një pako që shpërtheu në duart e tij, duke e quajtur atë një “sulm terrorist”. Ai pretendoi se paketa erdhi me një shënim që tregonte se francezët ishin përgjegjës.

Por në ditët pas incidentit, zyrtarët amerikanë u përpoqën të përcaktonin nëse kishte ndodhur një sulm ose nëse Wagner po përhapte dezinformata për arsye politike – një taktikë e përdorur shpesh nga grupi, sipas kabllogrameve. Zyrtarët amerikanë nuk mund të përcaktonin menjëherë nëse Wagner po përpiqej ta bënte të dukej sikur francezët kishin sulmuar grupin.

Zyrtarët francezë kanë mohuar çdo përfshirje. Ministrja e Jashtme franceze Catherine Colonna thuhet se i quajti akuzat e Wagner “propagandë ruse”.

Zyrtarët amerikanë morën informacione të ndryshme në lidhje me ngjarjen, duke përfshirë se sulmi mund të ketë ndodhur në një bazë ushtarake ose në qendër kulturore dhe anasjelltas se Sytii u pa duke festuar në Bangui në orët pasi dyshohet se kishte ndodhur incidenti. Zyrtarët dëgjuan gjithashtu se Sytii mund të jetë shtruar në spital dhe të ketë humbur tre gishtat në shpërthim, por gjithashtu se ai mund të jetë evakuuar.

Zyrtarët amerikanë ngritën pyetje në lidhje me kohën e lajmit – ai erdhi menjëherë pasi avionët e paidentifikuar shënjestruan një fabrikë pambuku ku thuhet se ishin vendosur trupat Wagner. Ai gjithashtu erdhi një ditë pas largimit të ushtrisë franceze dhe dy ditë pasi një zjarr shpërtheu në selinë e delegacionit të Bashkimit Evropian në Bangui, thuhet në një nga kabllogramet.

“Të gjithë të shqetësuar se kohët e fundit kishte pasur një numër të jashtëzakonshëm rastësish”, tha një nga kabllogramet.

Administrata po ndjek gjithashtu lëvizjet e Wagner-it në Serbi dhe Bjellorusi – një aleat rus që ka vënë në skenë trupat e Moskës për të mbështetur përpjekjet e luftës në Ukrainë. Raportet e operativëve të grupit Wagner në Bjellorusi u shfaqën në vitin 2020. Qeveria në Minsk njoftoi se kishte arrestuar 33 operativë që punonin për të mbjellë kaos në prag të zgjedhjeve presidenciale.

Që atëherë, qeveria e Bjellorusisë, nën udhëheqjen e Presidentit Alexander Lukashenko, është afruar më shumë me Rusinë.

Wagner ka pozicionuar njerëz edhe në Beograd, dhe ka njoftuar se ka vendosur zyrtarisht operacionet në Serbi në fillim të dhjetorit. Që atëherë, ajo ka nisur operacione ndikimi për të kundërshtuar “aktivitetin kundër regjimit të Putinit nga elementë të diasporës ruse”, thuhej në një nga kabllogramet.

Prania e grupit në Serbi vjen ndërsa tensionet vazhdojnë të rriten në kufirin e Kosovës. Presidenti serb Aleksandar Vuçiç – i cili nuk e njeh shpalljen e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 – ka urdhëruar trupat të lëvizin në pozicione të gatshme luftarake dhe ka kërcënuar se do të kalojë në Kosovë për të mbrojtur popullin serb që jeton atje. Situata në Kosovë është përkeqësuar që nga nëntori kur autoritetet njoftuan se serbët etnikë do të duhej të dorëzonin targat e tyre të regjistrimit të lëshuara nga Serbia.

Ndërkohë, Rusia, e ndihmuar nga Wagner, vazhdon të humbasë njerëz në fushën e betejës në Ukrainë, veçanërisht në Bakhmut. Instituti për Studimin e Luftës, një institut kërkimor, vlerësoi javën e kaluar se forcat e Wagner po shërbejnë në një “rol kryesisht zhgënjyes” në qytet dhe “ka të ngjarë të jenë degraduar në një masë gati dobësuese”.

“Rusët kanë bërë vërtet shumë përpjekje për Bakhmut. Ka qenë kryesisht një luftë e luftuar nga promovimi në grupin Wagner. [Kjo] ka qenë kryesisht një betejë e zhvilluar me, sinqerisht, të dënuar,” u tha gazetarëve të mërkurën një zyrtar i lartë i administratës. “Në fakt, ne besojmë se 90 për qind e viktimave që ai ka pësuar kanë qenë, në fakt, të dënuar.”

Zyrtarët amerikanë po planifikojnë veprime shtesë kundër Wagner për të kufizuar rolin e tij në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara kanë sanksionuar tashmë Prigozhin, Wagner dhe rrjetin e tij, por masa shtesë financiare ka të ngjarë të vijnë.