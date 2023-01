Luizi i tregon Kiarës për herë të parë për sëmundjen e rrallë që ka: Do trajtohem në gusht, vetëm 11 klinika në botë kanë specializim

Marrëdhënia midis Kiarës dhe Luizit po përmirësohet dhe ata po i qëndrojnë më afër njëri-thetrit, ndoshta kjo sepse Kiara po vendos ta njoh më tepër Luizin, pasi i ka thënë se ka nevojë për kohë. Por, edhe Luizi nga ana tjetër, është afruar më tepër me Kiarën, kësaj herë me metodën e saj, me anë të komunikimit. Në një bisedë veçmas me Kiarën, Luizi i ka treguar se vuan nga një sëmundje e rrallë dhe që në gusht do të trajtohet në Itali në një klinikë.









Kiara e shqetësuar e pyet nëse sëmundja që ai ka është e shërueshme.

Luizi: Thonë që është sëmundje e rrallë, 11 klinika janë në botë për këtë. Njëra që jam interesuar ishte e zënë deri në gusht… Atëherë do shkoj në Bergamo, që të marr trajtimin.

Kiara: Nuk kam fjalë! Nëse do ishim bashkë, kurrë s’do të lija…