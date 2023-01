Njihuni me frutin e ëmbël dhe të thartë që parandalon tumorigjenezën

Është fakt se përbërësit aktivë të frutave të ndryshëm minimizojnë rrezikun e sëmundjeve kronike, siç është kanceri, siç kanë zbuluar një sërë studimesh klinike. Një studim më i ri japonez zbulon një frut tjetër kaq të çmuar.









Kivi arguta (Actinidia arguta) ose Sarunashi i përket familjes së kivit. Megjithatë, ai ndryshon në pamje nga kivi që të gjithë i njohim, sepse nuk mbulohet nga fijet leshore nga jashtë. Është rritur kryesisht në Japoni, Kore, Kinën Veriore dhe Lindjen e Largët Ruse.

Duke përdorur një model eksperimental të miut, studiuesit nga Universiteti Okayama, të udhëhequr nga Dr. Sakae Arimoto-Kobayashi, profesor i asociuar në Shkollën e Shkencave Farmaceutike të Universitetit Okayama, demonstruan se lëngu i këtij lloji të kivit dhe përbërësi i tij, substanca isoquercetin (isoQ) . kontribuojnë në parandalimin dhe reduktimin e kancerit të mushkërive .

Ky frut i veçantë konsiderohet si një nga burimet më të pasura të polifenoleve dhe vitaminës C. Më parë, studiuesit kishin demonstruar efektin frenues të lëngut sabahi në mutagjenezë, kur informacioni gjenetik i një organizmi ndryshohet nga mutacioni, inflamacioni dhe rritja e tumorit në lëkurën e minjve. Pas identifikimit të përbërësve, ata dolën me polifenolet si forcë lëvizëse, dhe në veçanti, përbërjen polifenolike isoQ si një komponent me potencial antikancerogjen.

Për studimin, studiuesit nxitën rritjen e tumoreve duke përdorur nitrosamin keton (NNK) me prejardhje nga nikotina, një kancerogjen i njohur që gjendet në produktet e duhanit. Më pas, përmes eksperimenteve, ata hetuan efektet e lëngut të kivit dhe isoQ në kancerogjenezën e mushkërive te minjtë.

Rezultatet ishin inkurajuese: Numri i nyjeve të tumorit për mushkëri të miut në grupin që mori injeksione NNK dhe doza orale të lëngut të kivit arguta ishte dukshëm më i ulët se në grupin që mori vetëm injeksione NNK. Përveç kësaj, administrimi oral i isoQ uli në mënyrë të ngjashme numrin e nyjeve në mushkëritë e minjve.

Ekipi më pas hetoi mekanizmin e mundshëm të veprimit. Komponimet NNK dhe MNNG konsiderohen si agjentë që shkaktojnë mutacione të ADN-së. Prandaj, ekipi krijoi një seri eksperimentesh për të studiuar efektin e lëngut dhe isoQ në mutagjenezë, të ndërmjetësuar nga NNK dhe MNNG, duke përdorur shtamin bakterial Salmonella typhimurium TA1535, i cili përdoret zakonisht për të zbuluar mutacionet e ADN-së.

Siç pritej, mutagjeniteti i NNK dhe MNNG i zbuluar duke përdorur sojin bakterial u reduktua nga lëngu i kivit. Megjithatë, kur teste të ngjashme u kryen duke përdorur një lloj tjetër të cilit i mungojnë enzimat kryesore të riparimit të ADN-së, S. typhimurium YG7108, lëngu nuk ishte në gjendje të reduktonte efektet mutagjene të NNK dhe MNNG.

Bazuar në këtë vëzhgim kritik, studiuesit arritën në përfundimin se lëngu duket se ndërmjetëson aktivitetin e tij anti-mutagjenik duke përshpejtuar riparimin e ADN-së.

Më në fund, me eksperimente në qeliza, ekipi tregoi se lëngu i kivit ndrydhte aktivitetin e “Akt”, një proteinë kryesore e përfshirë në sinjalizimin e kanceritNë përmbledhje, studimi tregon se kancerogjeneza e mushkërive te minjtë është e shtypur pas marrjes nga goja të lëngut të kivit arguta.