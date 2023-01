Skandali në Francë/ Presidenti i Federatës për rinovimin e Dechamps: Edhe nëse Zidan do të më telefononte, nuk do ti përgjigjesha…

Një ditë pasi njoftoi rinovimin e Didier Deshamps deri në vitin 2026, Noël Le Graet, president i Federatës Franceze të Futbollit, dha një intervistë për RMC Sport. Ai foli për situatën aktuale të skuadrës franceze, për Zinedine Zidane dhe gjithashtu për mungesën e Benzemasë gjatë gjithë Kupës së Botës në Katar.









“Zidane ka qenë gjithmonë nën radar, nuk duhet të tregosh histori. Ai kishte shumë mbështetës, disa prisnin largimin e Deshamps. Por kush mund ta kritikojë seriozisht Deshamps-in? Askush nuk mundet. Mund të dështosh gjithmonë një lojë, por unë kam 10 vjet me të, nuk ka pasur shumë probleme. Largimi i tij gjeneron gjithmonë klikime”, deklaroi ai në radhë të parë për ardhjen e mundshme të Zidane”.

Ai foli edhe për ardhjen e mundshme të Zizou në skuadrën braziliane dhe nëse kanë folur para rinovimit të Deshamps: “ Zidane me Brazilin? Nuk e di, do të habitesha. Ai bën çfarë të dojë, nuk është puna ime. Nuk e kam parë kurrë, nuk kemi menduar kurrë të ndahemi me Didierin. Kjo nuk korrespondon me asgjë. Disa gazetarë duhet të ndryshojnë ose të shpikin sepse nuk dinë çfarë të shkruajnë dhe preferojnë të thonë gjëra të këqija sesa të mira. Sinqerisht, nuk më kanë nxjerrë kurrë ata që dënojnë paraprakisht. Sa i përket Zidanit dhe ekipit brazilian, nuk më intereson, le të shkojë ku të dojë! Ai mund të shkojë ku të dojë, në një klub… të përzgjedhjes. A u përpoq Zidane të më kontaktonte? Sigurisht që jo, dhe nëse do ta bënte nuk do tja hapja telefonin”, u shpreh ai.

Së fundmi, Le Graet iu referua menaxhimit të çështjes Benzema gjatë Kupës së Botës. “U plagos, fatkeqësisht u largua, më vjen keq. Unë e admiroj karrierën e Benzemas, i cili pati vitin më të mirë të jetës dhe karrierës së tij. Fatkeqësisht, në seancën e parë ose të dytë stërvitore, ai pati një pengesë. Unë kam një admirim të madh për të. Çfarë thotë mjedisi juaj? Nuk me intereson. Stafi mjekësor bëri atë që ishte e nevojshme . Ne kishim 24 lojtarë dhe përfunduam me 24, kështu që stafi ka bërë një punë të mirë. Benzema u kthye në stërvitje kur mbaroi gara, jo më parë. Thënë kjo, ishte turp. Ndërsa unë i thosha vetes se Giroud mund të mos kishte luajtur dhe ne të mos kishim shënuar aq gola.

PANORAMASPORT.AL