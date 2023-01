Super fruti që mbron zemrën dhe prostatën

Bukuria e vitit të ri që “thyen” për ta mirëpritur, shega, konsiderohet jo vetëm burim fati, por edhe burim materiesh të vlefshme ushqyese. Ky frut me lëng, i cili është një burim i pasur i vitaminave A, C dhe E, mineraleve si kalciumi, hekuri, magnezi, fosfori, kaliumi dhe antioksidanti selenium, është gjithashtu veçanërisht i pasur me fibra bimore.









Për shkak të këtyre vetive që paraqet, konsiderohet edhe një aleat i përshtatshëm për shëndetin e zemrës dhe prostatës. Dietologia Julia Zumpano nga struktura shëndetësore e Cleveland Clinic tregon pse shega është një shtesë e shkëlqyer në dietën tonë.

Shëndeti i prostatës

Disa kërkime zbuluan se përbërësit e lëngut të shegës kishin efekte antikancerogjene duke kufizuar përhapjen e qelizave kancerogjene. Në veçanti, studiuesit nga Universiteti i Kalifornisë, Los Anxhelos zbuluan se lëngu i frutit dukej se shtypte rritjen e qelizave kancerogjene te meshkujt që i ishin nënshtruar trajtimit paraprak për kancerin e prostatës.

Megjithatë, Dr. Julia Zumpano thekson se lëngu i shegës duhet të jetë pjesë e një diete të përgjithshme të shëndetshme të bazuar në fruta dhe perime (në vend që të fokusohet vetëm në pirjen e lëngut të shegës).

Shëndeti i zemrës

Shegët janë përdorur për mijëra vjet si ushqim medicinal për shkak të vetive të tyre antioksiduese. Prandaj, disa studime kanë zbuluar se ato mund të përmirësojnë faktorët e stresit oksidativ dhe të ndikojnë pozitivisht në shfaqjen e diabetit mellitus dhe sëmundjeve të zemrës.

Në një përmbledhje gjithëpërfshirëse të vitit 2022, duke u fokusuar në dhjetë nga frutat më të njohura dhe efektet e tyre në sëmundjet kardiovaskulare, studiuesit vunë re se shega dhe lëngu i shegës tregojnë përfitime të rëndësishme në përmirësimin e një sërë problemesh kardiovaskulare, duke përfshirë presionin e lartë të gjakut, sëmundjet koronare të zemrës dhe aterosklerozën.

Një studim tjetër i vitit 2021 në një model kafshësh eksperimentale me minjtë tregoi se lëngu i shegës uli përqendrimin e LDL, kolesterolit “të keq”, me 39%, ndërsa rriti përqendrimin e HDL, kolesterolit “të mirë” me 27%.