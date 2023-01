Susanna Harvey, Liz Hurley, Catherine Omani: Kush ishte dashuria e parë e Princit Harry?

Një vello misteri mbulon gruan që… i mësoi dashurinë Dukës së Sussex-it, Harry -t, me gazetën britanike “Daily Mail” që raporton se tre zonja po konkurrojnë për titullin e zonjës së parë.









Njëra është aktorja seksi Liz Hurley, e dyta është ish-modelja Suzanne Harvey dhe e treta është stilistja e brendshme, Kathryn Omaney.

Siç përmend “rebeli” flokëkuq i Buckingham-it në librin e tij të ri, nën titullin “Spare”, ai takoi një grua në moshën 17-vjeçare, e cila ishte më e madhe se ai, por pa e përmendur emrin e saj. Bashkëshorti i Meghan Markle pati përvojën e tij të parë të dashurisë në vitin 2001, kur ai ishte ende student në Kolegjin Eton në Windsor.

Marco, një nga truprojat e familjes mbretërore, e kishte vizituar dhe, siç përmend Harry në librin e tij, ai dyshoi se ai dinte për… qëndrimin e një nate që kishte pasur dhe donte të dinte nëse ishte e vërtetë.

Në fakt, në autobiografinë e tij, Harry shkruan se, gjatë drekës së tyre në një kafene në qendër të qytetit, truproja pranoi se Buckingham e kishte dërguar për të zbuluar të vërtetën.

“Kam imagjinuar se ai po më referohej për humbjen e virgjërisë sime, një episod i turpshëm me një grua më të madhe që pëlqente burrat dhe që më trajtonte si një hamshor të ri. Zonja shpejt më goditi dhe gabimi im ishte që lejova të ndodhte ajo që ndodhi, në një fushë pas një pijetoreje të ngarkuar. Me siguri dikush do të na kishte parë”, ka thënë Duka i Sussex.

Sipas gazetës “Daily Mail”, 51-vjeçarja Catherine Omaney, me profesion stiliste, e cila merrte pjesë në reality show, ka pohuar se kur ishte 34 vjeçe dhe Harry 21, ata patën një lidhje që zgjati dy muaj dhe në fakt u njohën në një lokal, duke lënë të kuptohet se ishte ajo që e bëri të ndiente luftën e tij të parë… të dashurisë. Megjithatë, sot ajo mohon se ishte gruaja e parë me të cilën Harry kishte kryer marrëdhënie seksuale.

Megjithatë, nuk është vetëm Omani. Emrat e ish-modeles Suzanne Harvey (sot 44-vjeçare) dhe aktores së njohur Liz Hurley janë dëgjuar herë pas here si… kandidate për rolin e të dashurit të parë të 17-vjeçarit në atë kohë Harry. Djali i dytë 38-vjeçar i vetë mbretit Charles, megjithatë, zakonisht nuk flet publikisht për romancat e tij.

Dhjetorin e kaluar, aktorja e njohur, Liz Hurley, ka thyer heshtjen e saj pas pretendimeve se ajo mund të ketë qenë gruaja misterioze që ka fjetur për herë të parë me Dukën e Sussex. Duke folur për The Times të Londrës, ajo tha në mënyrë të famshme: “Jo unë, nuk jam fajtore”, përpara se të shtonte: “Jo, jo unë. Absolutisht jo.” Harvey është pozicionuar në përputhje me rrethanat.

Në autobiografinë e tij , kujtohet se Harry zbulon se e humbi virgjërinë nga një grua më e vjetër dhe e dashur për kuaj, pas një pijetoreje të zënë. Sipas shtypit britanik, pijetore ishte ‘Rattlebone Inn’ në Wallshire.