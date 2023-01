A do të shkrihet Bordi i Transparencës? Balluku ‘ia lë topin’ ministres së Financave: Ne e mirëpresim, vendimin e marrin ata

Ministrja e Infrastrukturës Belinda Balluku gjatë konferencës me gazetarët tha se Bordi i Transparencës mund të shkrihet, por vendimi i takon ministrisë së Financave.









Balluku tha se çmimin i naftës në bursë është stabilizuar dhe se mund të ketë diskutime për të ndaluar punën e Bordit të Transparencës, por shteti do monitorojë vijueshmërinë.

“Bordi nuk ka synim të lehtësoj kostot, por transparencën. Bordi nuk vendos dhe as nuk e ul dhe as nuk e ngre çmimin. Por bën transparente metodologjinë. Se ka një bursë dhe përmes kësaj metodologjie vendoset çmimi tavan. Bursën nuk e lëviz as topi. Bordi mblidhet kur ka ndryshim çmimi. Nuk e vendosim dot ne se kur mblidhet bordi. Duke qenë që çmimi është stabilizuar, kemi një diskutim për ndalimin e të funksionarit. I përket Ministrisë së Financave dhe do jetë i mirëpritur si vendim. Shteti do të monitoroj edhe nëse bordi nuk do të jetë ekzistues”, deklaroi Balluku.