Çfarë duhet t’i kishte thënë Macron Putinit para pushtimit të Ukrainës!

Pak më pak se një vit më parë, presidenti francez Emmanuel Macron fluturoi në Moskë për t’u takuar me homologun e tij rus, Vladimir Putin. Ai kishte kërkuar takimin, i vendosur për të bindur Putinin – i cili kishte grumbulluar trupa në kufijtë e Rusisë me Ukrainën – nga pushtimi i fqinjit të tij. Ishte një moment kritik me implikime globale.









Fatkeqësisht, derisa Macron të publikojë kujtimet e tij ose derisa Putini të dëshmojë në një gjykatë për krimet e luftës, publiku nuk do t’i dijë kurrë detajet e këtyre bisedave maratonë, të mbajtura në skajet e kundërta të një tavoline më të gjatë se tyta e një obusi rus. Por ne e dimë se Putini kaloi orë të tëra, sipas një burimi, “duke rishkruar historinë nga viti 1997 e tutje”.

Sikur Macron ta kishte çuar Putinin më tej në të kaluarën, megjithatë – e kaluara franceze, për të qenë të saktë – ai mund t’i kishte hapur sytë liderit rus ndaj pasojave të mundshme të nisjes së një pushtimi në Ukrainë. Në fakt, kjo javë shënon njëqindvjetorin e pushtimit francez dhe tentativës për pushtimin e Ruhrit – një ngjarje me pasoja kataklizmike që i ngjan çuditërisht pushtimit rus dhe tentativës së pushtimit të Ukrainës.

Më 11 janar 1923, një kalorësi dhe dy divizione këmbësorie nga Franca përparuan në luginën e Ruhrit të Gjermanisë dhe, pa gjuajtur asnjë të shtënë, pushtuan qytetet Essen dhe Coblenz. I shoqëruar edhe nga forcat belge, ky pushtim francez ishte parashikuar prej kohësh. E udhëhequr nga Raymond Poincaré, për muaj të tërë qeveria franceze kishte kërkuar – pa sukses – mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar për të detyruar Gjermaninë të përmbushte reparacionet ndëshkuese të rënë dakord në Traktatin e Versajës.

Megjithatë, ky ishte shumë më tepër se operacioni i kufizuar ushtarak që Poincaré e portretizoi atë.

Pjesërisht, Poincaré besonte se pushtimi i tij ushtarak do ta detyronte Gjermaninë në dukje të pabindur të furnizonte qymyrin e kërkuar dhe – më e rëndësishmja – dërgesat e koksit për industritë franceze. Por, dokumentet arkivore të reja të disponueshme zbulojnë se qeveria e tij gjithashtu kishte ambicie që shtriheshin shumë përtej klauzolave ​​të Traktatit të Versajës. Dhe nga fundi i vitit 1922, duke u përpjekur të shfrytëzonin pretendimet separatiste të nacionalistëve renikë, zyrtarë nga Ministria e Punëve të Jashtme kurdisnin një komplot për të krijuar disa shtete autonome në Ruhr, duke çimentuar ndikimin francez përgjatë Rhine.

Megjithatë, për shkak të ambivalencës së Poincare-së, si dhe një përpjekjeje shambolike për grusht shteti në Aachen nga nacionalistët renikë, plani ishte një shkronjë e vdekur dhe pushtimi u shndërrua nga një shëtitje me tortë në një moçal.

Çuditërisht, Gjermania nuk u përgjigj ushtarakisht, por aktet e rezistencës pasive, në fillim të shpërndara dhe spontane, u bënë shpejt rend i ditës, dhe minatorët ndaluan minierat, punëtorët e hekurudhave pushuan së punuari dhe administratorët lokalë ndaluan administrimin. Në mënyrë të pashmangshme, ky pasivitet publik ia la vendin aktivitetit nëntokësor pasi linjat hekurudhore u sabotuan, dosjet e qeverisë u zhdukën dhe punëtorët hynë në grevë.

Si i tillë, në vend që të përforconte sigurinë e Francës dhe të zgjeronte ndikimin e saj, pushtimi pati efektin e kundërt, duke rritur brishtësinë e kufirit të saj lindor dhe duke e nxirë reputacionin e saj. Nuk i ndihmoi gjërat që mbi 100 civilë gjermanë u vranë gjatë trazirave. Dhe në maj të vitit 1924, kur qeveria e Poincare-së u votua jashtë detyrës, pasardhësi i tij Édouard Herriot vendosi të shkurtojë humbjet e Francës dhe të pranojë integritetin territorial të Ruhr-it.

Siç përfundoi historiani Walter McDougall, “Francezët kishin zgjedhur konfliktin, por shkalla dhe natyra – madje edhe qëllimet – e konfliktit që kishin zgjedhur u fshehën prej tyre”.

Ndër këto pasoja të fshehura që më pas u bënë shumë të qarta, ishin rënia përfundimtare e markës gjermane dhe ardhja e hiperinflacionit në Gjermani. Jo më pak e rëndësishme, përpjekja e ashpër e Francës për të “çorganizuar” Gjermaninë – turma e fundit e revanshizmit francez – pati sukses shumë mirë, duke shtuar vajgurin në zjarret e etnonacionalizmit gjerman. Dhe deri në fund të vitit, Partia Nacional Socialiste e Hitlerit ishte rritur nga një lëvizje e skajshme në një fuqi lokale në Bavari, ndërkohë që organizatat terroriste u bënë gjithnjë e më aktive në të gjithë vendin.

Për më tepër, një pasojë përfundimtare – e cila na kthen në tentativën për pushtimin e Ukrainës nga Rusia sot – ishte se përpjekja e dështuar e Francës shënoi fundin e shpresave ose iluzioneve të saj, për të mbetur një komb i madh. Ajo që filloi si një përpjekje për të maskuar rënien e saj përfundoi duke e zvogëluar edhe më tej.

Ka, sigurisht, dallime të dukshme, por jetike midis këtyre dy profesioneve. Ndryshe nga Rusia bashkëkohore, autoritetet franceze në atë kohë nuk u përpoqën të aneksonin ose thithnin territorin në fillim, dhe – përveç përpjekjes për të shuar grushtin e dështuar – ajo kurrë nuk përdori armë për të ruajtur pushtimin. Gjithashtu, ndryshe nga Rusia sot, Franca udhëhiqej nga konsiderata gjeopolitike, jo ideologjike dhe racore.

Megjithatë, paralelet janë të dukshme.

As Franca në atë kohë dhe as Rusia sot nuk prisnin rezistencë serioze ndaj pushtimeve të tyre përkatëse dhe as dënim global. Në fakt, ata të dy prisnin të paktën pranimin ndërkombëtar – nëse jo njohjen ndërkombëtare. Dhe ashtu siç kishte grupe të vogla separatiste ruse aktive në Donbas shumë kohë përpara pushtimit, po ashtu edhe lëvizjet separatiste reneze – si katolike ashtu edhe konservatore – agjituan në rajon shumë përpara mbërritjes së trupave franceze.

Në fund, shpirti revanshist i Francës, i lindur në 1871 dhe i mbetur i pakënaqur pas Luftës së Parë Botërore, vdiq në rrugët dhe minierat e Rheinland-it në vitin 1923. Dhe ndërsa nuk arriti të “bënte Evropën”, Franca për ironi u bë mjeti për galvanizimin e nacionalizmit gjerman. Në mënyrë të ngjashme, ndërsa Rusia e Putinit tani zbulon se i mungojnë mjetet për të “bërë Evropën Lindore” një shekull të plotë më vonë, ajo megjithatë ka arritur të krijojë një nacionalizëm të ri mes ukrainasve.

Nëse Macron kthehet ndonjëherë në tavolinën qesharake sublime të Putinit, ai mund të mendojë ta ndajë këtë mësim me mikpritësin e tij të ulur në anën e kundërt.