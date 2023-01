“Djali im luan mua sepse ai më ngjan shumë”/Aktori amerikan Toma Hanks merr kritika të shumta për paraqitjen e djalit të tij në filmin “A Man Called Otto”

Në prezantimin special të filmit “A Man Called Otto” në Nju Jork, së fundmi është shfaqur së bashku familja e Tom Hanks. Aktori kryesor i filmit ishte atje me gruan e tij Rita Wilson dhe djalin e tyre më të vogël, Truman, i cili shfaqet në film si aktori kryesor në një moshë më të re.

Përfshirja e Trumanit në film tërhoqi shumë kritika, ku shumë e akuzuan fituesin e Oskarit, Hanks, për “promovimin” e fëmijës së tij. Vlen të theksohet se aktori ka katër fëmijë, të cilët merren me aktrim dhe muzikë.

Siç shpjegoi Tom Hanks për People: “Truman u zgjodh për një arsye shumë specifike: Ne ngjajmë shumë!”.

