Greqia kundër Turqisë/ Lufta e dronëve zhvendoset mbi detin Egje dhe detin Jon!

Bayraktar turk TB2 mund të kishte dominuar titujt e lajmeve në fazën e hershme të luftës në Ukrainë, duke i dhënë ushtrisë greke pauzë për mendime, por që atëherë lajmet për suksesin e tyre në frontin ukrainas kanë pushuar mediat e huaja.









Kjo në kombinim me dronët grekë që kanë bërë një “prezencë” tingëlluese mbi qiejt e Egjeut që kohët e fundit, ka çuar në “përleshjet” e para mbi ishujt.

Përgjigja greke ndaj dronëve turq tashmë është në lëvizje të plotë mbi Egje, duke e bërë të qartë se turqit nuk do të veprojnë të pakundërshtuar në këtë lloj të ri kërcënimi dhe kundërshtues sovranitetin kombëtar grek.

Heronët izraelitë, të cilët pala greke i ka blerë tashmë po fluturojnë mbi detet Egje dhe Jon dhe dërgojnë imazhe dhe informacione drejtpërdrejt në Shtabin e Përgjithshëm të Mbrojtjes Kombëtare Helenike (HNDGS), Rojet Bregdetare dhe Frontex.

Heronët fluturojnë në lartësinë 13.000 këmbë dhe kanë një autonomi prej 16 orësh, ndërsa janë të pajisur me sistemet më moderne të regjistrimit dhe vëzhgimit.

Në fakt, pak ditë më parë ka pasur edhe takimin e parë “të afërt” mes një heronje greke dhe një bajraktari turk, të cilët ndodheshin mjaft pranë njëri-tjetrit diku mes Kios dhe Mytilene.

Megjithatë, nuk janë vetëm çafkat izraelite që po ndryshojnë ekuilibrin e fuqisë së dronëve në Egje. Në punë është edhe blerja e tre amerikanëve MQ-9B Sea Guardians, kostoja e të cilave është vlerësuar në rreth 400 milionë euro.

Në këtë rast, bëhet fjalë për një sistem të sofistikuar armatimi, pasi ky UAV nuk është i kufizuar vetëm në vëzhgim, por mund të mbajë edhe armë moderne, raketa dhe bomba kundër objektivave tokësorë.

Këta dronë janë ndër më të avancuarit në botë, pasi mund të fluturojnë deri në 1900 kilometra për 40 orë dhe në një lartësi prej 15.000 këmbësh.

Shpejtësia e tyre arrin deri në 480 km/h (bajraktarët nuk i kalojnë 220 km/h) dhe mund të mbajnë një ngarkesë deri në 2 tonë.

Në çdo rast, pala greke duket se është në gatishmëri për një përgjigje ndaj betejës ajrore në ndryshim të vendosur nga dronët dhe dominimit numerik – dhe jo vetëm – të turqve në këtë zonë.

Duke qenë se turqit tani po testojnë një dron me motor reaktiv me aftësi luftarake ajrore, Kızılelma, është e qartë se Greqisë do t’i duhet të përshpejtojë më tej programin e saj për të marrë “mjete” të tilla moderne mbrojtëse.