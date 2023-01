Ish-tenistja e njohur Serena Williams u pagëzua si Dëshmitare e Jehovait (Video)

23-herë kampionia e madhe e tenisit Serena Uilliams u pagëzua të dielën si një nga Dëshmitaret e Jehovait, duke shënuar një moment monumental për tenisiten e dalë në pension së fundmi. Pagëzimi u bë në Asamblenë e Dëshmitarëve të Jehovait në West Palm Beach, Florida.

Williams, 41 vjeçe, u rrit si Dëshmitare e Jehovait nga familja e saj. Për ata që nuk janë iniciuar, Dëshmitarët e Jehovait janë një nën-sekt i krishterimit dhe kanë një anëtarësim prej gati nëntë milionë njerëz.

Përveç refuzimit të doktrinës së krishterë të Trinisë së Shenjtë, emërtimi gjithashtu ndalon respektimin e festave si Pashkët, Krishtlindjet, ditëlindjet ose ndonjë festë me origjinë pagane. Williams dhe anëtarët e familjes së saj nuk respektojnë asnjë nga këto festa tradicionale të krishtera.

Serena Williams, the famous Tennis player got baptized today at the Jehovah’s Witness Assembly in West Palm Beach Florida.

According to the Governing Body of the religious sect in Watchtower 2019, study 40, paragraph 14, only baptised Witnesses will be saved. pic.twitter.com/wd9E897pFL

— Uptown Press NG (@RealMoshudKarim) January 8, 2023