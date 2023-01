Mësoni pozicionet e yjeve dhe favorizimin sipas datave përkatëse në horoskop

Nëse nuk e dinit, ka dy zodiakë si pika referimi, ai tropikal që përdorim në Astrologjinë Perëndimore dhe përfshin 12 shenjat që njihni dhe zodiaku astral , i cili llogarit pozicionet e trupave qiellorë në yjësitë aktuale. Shenjat nuk janë identike me yjësitë me të njëjtin emër! Kjo është për shkak të precesionit të ekuinokseve dhe pozicionet anësore janë sot 24 gradë prapa tropikëve. Shenja e yllit përdoret tradicionalisht në Astrologjinë Indiane (Vedike) dhe i referohet drejtpërdrejt ngjarjeve dhe/ose situatave, ndërsa tropiku kryesisht ngjyros karakterin tuaj dhe tendencat që lindin prej tij.









Pra, le të shohim nëse ndonjë nga pozicionet e yjeve të planetëve ndikon në shenjën tuaj në javën nga 1/11 deri në 1/17 !

–Mërkuri astral , përgjegjësitë e të cilit përfshijnë kontaktet, udhëtimet, kontratat dhe funksionalitetin e pajisjes, do të lëvizë në mënyrë retrograde nga shkalla e 18- të në 14- të e Shigjetarit dhe do t’ju ndikojë nëse i përkisni shenjës dhe keni lindur nga data 7 deri më 12/11.

Nëse i përkisni sërish shenjës së Binjakëve dhe keni lindur nga data 3 deri në 7/6, zhvillimet fillimisht shqetësojnë të tjerët por mund të prekin edhe ju.

Përveç kësaj, nëse jeni Peshq dhe keni ditëlindjen nga 3 deri në 7/3, do të ketë probleme për t’u përshtatur në karrierën tuaj, ndërsa nëse jeni një Virgjëreshë e lindur nga 5 deri në 9/9, lëvizshmëria ka të bëjë me familjen ose pronë tuajën.

-Afërdita astrologjike , e cila është e “specializuar” në emocionet dhe financat tuaja, do të lëvizë nga shkalla e 16- të në 25-të e Bricjapit dhe gradualisht do të ndikojë tek ju nëse i përkisni shenjës dhe keni ditëlindjen nga data 7 në 16/1 por edhe nëse jeni një Gaforre e lindur nga 6 deri në 15/7. Ndikimin e saj do ta merrni edhe nëse jeni Peshore dhe keni ditëlindjen nga data 8 deri në 17/10 ose jeni Dashi i lindur nga data 5 deri në 14/4, por me theks të veçantë në çështjet familjare apo profesionale.

Më 17 janar, Venusi astral do të formojë një shesh me Erisin tropikal në Dash, duke i dhënë marrëdhënieve tuaja një karakter të dobishëm dhe/ose me interesa personale. Për më tepër, vëmendja ndaj detajeve do të “llogaritet” në punën tuaj.

– Marsi astral , i cili krijon motivime të forta, përshpejton zhvillimet, por është përgjegjës edhe për të gjitha llojet e tensioneve apo aksidenteve, do të kthehet në drejtimin e duhur në 13 dhe 57′ të Demit dhe do t’ju ndikojë nëse i përkisni shenjës dhe keni lindur afër 4/5.

Nëse jeni sërish Akrep dhe keni lindur afër 11 shtatorit, atëherë janë të tjerët ata që do t’ju sfidojnë, në mënyrë që të tregoni se ku dhe nëse mund të jeni konkurrues. Qoftë një Luan apo një Ujor i lindur rreth 7/8 ose 5/2, do ta gjeni veten në një fazë dinamike përkatëse, me fushën kryesore të veprimit që janë përkatësisht çështjet e karrierës dhe familjes.

– Ylli Dimitra , i cili lidhet me akte juridike zyrtare, bashkëpunime dhe veprime që synojnë publikun, do të lëvizë në shkallën e 11- të dhe të 12- të të Virgjëreshës, duke ju sjellë në plan të parë nëse i përkisni shenjës dhe keni lindur pranë 2/9. Po kështu nëse jeni një Peshk i lindur afër 1/3. Nëse jeni një Shigjetar ose i përkisni shenjës së Binjakëve dhe ditëlindjen e keni afërsisht 12/3 ose 1/6 , është e mundur të drejtoni një kontratë biznesi ose një çështje pronësie-familjare.

– Ylli Jupiteri , i cili sjell mundësi dhe fat, por edhe zmadhon… situatat skandaloze, do të zhvendoset në shkallën e 9- të dhe të 10- të të Peshqve, duke sjellë lehtësinë nëse i përkisni shenjës dhe keni lindur afër 28/2 . Nëse jeni sërish Virgjëreshë dhe ditëlindja juaj është afër 1/9, atëherë mund të mbështeteni në komoditetet dhe shërbimet që ju ofrojnë të tjerët, ndërkohë që ka mundësi që t’ju ofrohet një propozim i frytshëm, qoftë profesional apo personal. .

Sukseset dhe mbështetjet ju presin nëse jeni Binjak apo Shigjetar, i lindur rreth datës 30/5 ose 1/12 , me zhvillime pozitive që i referohen kryesisht çështjeve profesionale apo familjare.

– Saturni Astral , i cili mund të sjellë pengesa dhe t’ju gjykojë për çdo mangësi, do të përfundojë kalimin e tij nga fati i fundit i Bricjapit dhe këshillohet që të përgatiteni siç duhet për çdo gjë nëse ditëlindja juaj është afër datës 20/1.

Ju vendosen kufizime, edhe nëse keni lindur rreth datës 22/7, ndaj duhet të veproni në mënyrë realiste, kryesisht duke vendosur kufijtë tuaj ndaj të tjerëve. Për më tepër, nuk duhet të lidhni një marrëveshje dhe as të merrni mbi vete përgjegjësitë e të tjerëve.

Nëse keni lindur rreth datës 22/10 , do t’ju kërkohet të menaxhoni çështje të ngutshme ose shqetësuese familjare, ndërkohë që periudha nuk është e përshtatshme për të blerë, marrë me qira ose rinovuar një pronë. Por përkundrazi, ju mund të përfitoni nga një shitje.

Së fundi, nëse keni lindur rreth orës 20/4, përveçse diçka ju pengon, mund të kaloni provime, madje mund të gjykoheni mjaft rreptësisht, ndaj sigurohuni që të jeni në rregull me detyrimet tuaja dhe sa më realiste. Përveç kësaj, mos filloni diçka të rëndësishme, duke theksuar përgatitjen e duhur të saj.

– OChiron astral , i cili nxjerr në pah çështjet që lidhen me të kaluarën dhe sinjalizon ndjeshmëri të veçanta dhe dobësi emocionale, do të “shkelë” në shenjën e 19- të të Peshqve dhe do t’ju ndikojë nëse i përkisni shenjës dhe keni lindur afër 3/8 ose jeni Virgjëreshë dhe keni ditëlindjen tuaj afër 11 shtatorit.

Çështjet familjare dhe pronësore ose një dorëzim nga të moshuarit do t’ju shoqërojnë nëse i përkisni shenjës së Binjakëve dhe keni lindur rreth 6/8 ose jeni Shigjetar dhe keni ditëlindjen rreth datës 12/10 . Ka ende një tendencë për t’u bashkuar me një komunitet apo edhe për të krijuar një të tillë.

-Urani me yje do të vazhdojë të lëvizë retrogradë në shkallën e 21 – të të Dashit, duke sjellë ndryshime dhe përmbysje që ju shqetësojnë drejtpërdrejt, nëse jeni Dashi ose Peshore dhe keni lindur përkatësisht afër 4/12 ose 13/10.

Të dhëna të reja – ndoshta një kthesë vullnetare ose e pavullnetshme në jetën tuaj – ju presin gjithashtu nëse jeni Gaforre ose Bricjap dhe e keni ditëlindjen afërsisht 13/7 ose 11/1 respektivisht. Këtu fusha parësore e ndryshimeve-përmbysjeve është karriera dhe familja dhe gjithsesi sa më “i sigurt” të jeni për diçka aq më shumë do të habiteni nga zhvillimet. Përveç kësaj, e lehtë (teorikisht) bëhet e vështirë dhe e “pamundshme”, e mundur.

– Ylli Neptuni , i cili inkurajon ndjekjet artistike ose metafizike si dhe veprimet humanitare-animatore, do të kalojë në shkallën e fundit të Ujorit, diçka që ju shqetëson drejtpërdrejt nëse i përkisni shenjës, por edhe nëse jeni Dem, Luan apo Akrep. keni lindur përkatësisht afër datës 17/2, më 20/5, 22/8 ose 21/11.

Në çështje thjesht “tokësore” (financiare, profesionale, marrëdhënie), zakonisht sinjalizon mashtrime ose deluzione të mundshme, megjithatë, mund të përfitoni nga “favoret” dhe burimet e fshehura, ndërsa zhdukja nga faqja e dheut do t’ju ndihmojë të shmangni “fatin e keq”.

– Së fundi, ylli Plutoni , i cili sinjalizon një transformim themelor dhe kalimin përfundimtar në një fazë të re, do të “shkelë” në shkallën e 5- të të Bricjapit dhe do të ndikojë drejtpërdrejt tek ju nëse i përkisni shenjës dhe keni lindur rreth datës 27/12 , por dhe nëse jeni Gaforre dhe ditëlindja juaj është afër 25/6. Një rivendosje dhe/ose një rinisje ju pret edhe nëse jeni një Dash ose një Peshore dhe ditëlindja juaj është përkatësisht rreth 24/3 ose 27/9.