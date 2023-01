Ministritë e Punëve të Jashtme dhe të Mbrojtjes, në shërbim të shtetit apo të shefit?

GENC BURIMI









Dy ministritë qendrore të një demokracie, ajo e Punëve të Jashtme dhe e Mbrojtjes, u vunë në fundjavë në plan të parë mediatik me konferencat për shtyp, përkatësisht të Olta Xhaçkës dhe Niko Peleshit. Një ushtrim ky i pazakontë.

Në këto fusha “regaliane” siç janë diplomacia dhe ushtria, Rama nuk e ka për zakon t’ua lërë monopolin e fjalës vartësve të tij. Po ashtu, preteksti se do t’i servirej opinionit një bilanc vjetor duket bosh sepse me këtë logjikë do të rezultonte që çdo ministër duhet të dalë në ditët në vazhdim para shtypit për një bilanc vjetor dhe program pune për vitin e ri. “Djalli fshihet në detaje”, thonë anglezët. Duheshin ndjekur kësisoj me vëmendjen më të mprehte se çfarë mesazhi që s’mund ta jepte Rama drejtpërdrejtë, do të jepnin dy ministrat e tij.

Xhaçka jep mesazhe të cilave dhe ajo vetë nuk u beson “Dosja Yuri Kim”. Pas humbjes se “setit” me amerikanët në garën se kush midis qeverisë shqiptare dhe administratës amerikane do të vendoste kandidatin e vet në krye të SPAK, mesazhi urgjent i Edi Ramës ishte se nuk ka asnjë kontradiktë mes tij dhe SHBA-ve. Ky qe mesazhi i parë që shefi i ekzekutivit i dha ministres së tij të Jashtme për daljen e parë të vitit në media. Duhej medoemos të lahej gafa e deklaratës zyrtare të shtetit shqiptar në fund të vitit të kaluar në lidhje me zëvendësimin së shpejti të ambasadores amerikane aktuale në Tiranë, Yuri Kim. Ministrja Olta Xhaçka e kreu në mënyrë të kontrastuar këtë mision. Mesazhi qe njëherazi diplomatik për amerikanët, por paksa trashanik për opinionin vendas. Ndaj amerikanëve, Xhaçka, domethënë Rama, haptazi kërkoi të falur.

Ajo deklaratë e mëparshme e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë në lidhje me largimin e Yuri Kim edhe mund të mos ishte publikuar tha Xhaçka, duke bërë kështu një mea culpa diplomatike. Por fajin për këtë sipas saj, nuk e ka qeveria. Kjo sipas ministres u gjend nën presion të tmerrshëm nga mediat, opinioni dhe opozita vendase, që kishin filluar të nxirrnin llafe se ambasadorja amerikane do të largohej. Diplomatët shpesh të marrin për budallenj, po edhe fjala “hajvanë” s’do mjaftonte për të karakterizuar ofendimin që i bën Xhaçka intelektit. Sidomos kur ajo shtoi se nuk duhet të kesh bërë shumë matematikë për të llogaritur se kur i bie të largohet një ambasador, mandati i të cilit zgjat tre – katër vjet.

Këtu, Xhaçka na e shpërtheu intelektin me mitraloz duke na lënë të kuptojë se me ose pa deklaratën e MPJ të Shqipërisë, Yuri Kim do të largohet më 2023. Është njësoj sikur një vend i huaj t’i thotë në mënyrë publike shtetit shqiptar se pse nuk po e hiqni këtë ambasador nga vendi im, meqenëse sipas ligjit të vendit tuaj mandatet e ambasadorëve i keni tre–katër vjet. Vetë Rama që numëron sot disa ambasadorë shqiptarë që i kanë kaluar dhe tejkaluar katër vjet në post në të njëjtin vend, do të çirrej se ç’punë kanë vendet pritëse të fusin hundët sesa gjatë do ta mbaje Shqipëria një ambasador të saj në atë vend meqenëse po i mbaron mandati. Xhaçka i kërkoi të falur amerikanëve dhe mirë bëri, por shtypin siç u pa dhe nga pyetja e korrespondentit të VOA nuk e bindi.

DOSJA E “AMNISTISË FISKALE”

Përtej dosjes teorike se ambasadoreve, ka një tjetër ku Rama praktikisht po çirret ndaj vendeve perëndimore me një mesazh teë drejtpërdrejtë për ta, që duhet të jepte Olta Xhaçka. Kjo është dosja e amnistisë fiskale. Me urdhër të Edi Ramës, ministrja përfitoi nga dalja përballë mediave të shtunën, për të konfirmuar faktin se duan apo s’duan partnerët perëndimorë, amnistia fiskale në Shqipëri do të bëhet. Dhe nëse po vonohet në votimin e ligjit përkatës, kjo thjesht sipas ministres ngaqë për respekt të perëndimoreve pala shqiptare po studion disa lloje amnistish fiskale në Perëndim për të krijuar një model sa më të mirë dhe më pak të përfolshëm.

Para një muaji, Kryeministri vetë, i nxehur në një konferencë, i kishte mëshuar dhe një herë kësaj teze, pse vendeve si Italia u është “lejuar” amnistia fiskale dhe jo neve shqiptarëve, ngaqë jemi sipas tij vend i vogël. Rama nuk e kupton ose bën sikur nuk e kupton, se “lejimi” i një amnistie fiskale nuk lidhet me faktin se je vend i madh apo i vogël, por nëse je vend ku drejtësia funksionon ose nuk funksionon. Në Itali mund të ketë mafie, por ka drejtësi efikase, ndoshta më e mira dhe më e pavarura sot në Evropë. Në Shqipëri, ish-zëvendëskryeministrit dhe drejtoreshës së tij të kabinetit u zbulon shtypi lidhje me shuma të dyshuara nga skemat korruptive të inceneratorëve dhe drejtësia as që nuk interesohet për këto lidhje të mundshme e jo më të shqetësohet.

Si mund të ketë besim një vend për shembull si Franca tek amnistia fiskale e Edi Ramës që mund të fusë në Shqipëri paranë më të pistë dhe më të rrezikshme që mund ta mendojë imagjinata, kur drejtësia franceze vetëm me një artikull shtypi e fakte të botuara nga një gazetë humoristike (e famshmja Le Canard enchaine) arrestoi ish-Kryeministrin dhe kandidatin me serioz për President të Francës, Fransua Fijon? Vetëm kur drejtësia t’i tundë dhëmbët korrupsionit në Shqipëri siç e bën ajo në Evropë, vetëm atëherë Rama dhe zëdhënësja e tij te Punët e Jashtme, Olta Xhaçka, do të kenë ndoshta një farë legjitimiteti të lypin t’u lejohet një amnisti fiskale. Sot për sot, Shqipërisë i kërkohet të pastrohet fillimisht nga aferat “kazani” i ndotur i politikës përpara se të hedhë në të çorbën e amnistisë fiskale dhe ta beje edhe më lëmsh akoma. Le të pyeten jo të huajt, por prokurorët dhe gjyqtarët shqiptarë, a janë ata pro një amnistie fiskale?

A janë ata në gjendje me mjetet buxhetore, humane, materiale dhe me shkallën e pavarësisë nga politika që gëzojnë sot, të hetojnë se nga milionat e valutave që do të pastrohen në Shqipëri nga amnistia fiskale nuk do të ketë një volum parash kriminale? Përgjigjja është jo. Drejtësia jonë sot nuk e ka ketë kapacitet, as këtë vullnet. Drejtësia suedeze po, e ka kapacitetin dhe vullnetin t’i thotë jo qeverisë suedeze pas shantazhit të Erdoganit, që kërkon që Suedia të ekstradojë gazetarin gulenist turk, Bulent Kenesh. Nuk i bëhet vonë drejtësisë suedeze se Turqia, për shkak të këtij mosekstradimi, po bojkoton hyrjen e Suedisë në NATO.

Midis interesave të vendit dhe interesave të demokracisë e të Shtetit të së Drejtës, drejtësia suedeze si çdo drejtësi e denjë për një vend anëtar të BE-së, e ka bërë zgjedhjen e saj: vendos ligji dhe jo Maliqi nga Ankaraja. Suedia po, mund të bëjë amnisti fiskale po të dojë sepse populli i saj dhe Europa ku bën pjesë e ka besimin që paraja kriminale nuk do t’i shpëtoje dorës së hekurt të drejtësie. Shqipëria nuk e jep ketë garanci, pra, kot lodhen Rama dhe Xhaçka që me hir a pahir në emër të sovranizmit që po e zbulokan të detyrojnë perëndimoret të japin bekimin e tyre për amnistinë fiskale shqiptare.

HAPJA E “PARA-NEGOCIATAVE” PËR INTEGRIM

Një tjetër mesazh që Kryeministri preferoi t’i transmetonte nëpërmjet vartëseve të tij ishte që të mos kemi shume iluzion te hapja e negociatave për integrim, pasi realisht bëhet fjala për para-negociata. Ato do të zgjasin minimumi një vit përpara se të miratohet fillimi i negociatave për secilin nga 35 kapitujt e parashikuar për negocim sipas vetë kryenegociatores shqiptare, Majlinda Dhuka, e pranishme në konferencë shtypi krah ministres Xhaçka. Opinionit publik që iu shit me tambure dhe daulle se negociatat u hapën më në fund në korrikun e kaluar, i duhet injektuar tani doza të njëpasnjëshme durimi deri sa negociatat “për së vërteti” të fillojnë.

Dhuka dhe Xhaçka, me diplomacinë e tyre karakteristike, na thanë kështu si pa të keq, se i gjithë viti 2023, do t’i shërbeka BE-së për të bërë “vetingun” ose një “screening” siç e thanë këto dy zonja të realitetit shqiptar për të parë se në ç’raport ndodhet ai me “acquis” e BEsë, pra, me realitetin e një vendi të integruar në BE. Dhe nëse hendeku është vërtet lebetitës aq më shume muaj a vite do të nevojiten për të filluar nga negociatat konkrete kapitull më kapitull. Dhe kur mendon se për ç’do kapitull do të nevojiten vota në Kuvendin e Shqipërisë për ta gërshetuar legjislacionin e Shqipërisë me 100 mijë faqet e legjislacionit europian, pra, do t’i nevojitet Ramës jo luftë, por bashkërendim me “non-gratat” për hatër të shqiptarëve, kemi arsye të bëhemi pesimistë se kur do të nisin dhe bitisin këto negociata.

DOSJA “OPEN BALLKAN”

Së fundmi, por mesazhi ndoshta më i rëndësishmi kryeministror që u dha urtë e butë nga Olta Xhaçka, mund të përmblidhet kështu: “Open Ballkan vdiq, rroftë Procesi i Berlinit”. Një tmerr, një poshtërim që kurrsesi s’mund ta thoshte vetë Rama, ai që e promovoi me kaq forcë ketë projekt me aleatin e tij, Aleksandër Vuçiç të Serbisë, dhe që ftohu qeverinë shqiptare me atë të Kosovës. Xhaçka hodhi në konferencë shtypi themelet e para të marshit mbrapsht që po i fut Rama Ballkanit të Hapur si një projekt sa i panevojshëm, aq dhe i dëmshëm në raport me procesin “legal” të Berlinit.

Kohët e fundit, gjermanët ia prenë hovin Ramës dhe Open Ballkanit me dy manovra. Pikësëpari, në 3 nëntor në Berlin, aty ku filloi vetë Procesi i Berlinit më 2014 si një projekt për një afrim midis tyre të vendeve të Ballkanit Perëndimor nën patronazhin e BE-së dhe si prelud për integrim në BE-në. Më 3 nëntorin e kaluar u miratuan në Berlin nga të gjashtë vendet e rajonit dhe nën shkopin e dirigjentit Olaf Scholz të njëjtat masa që kishte si ambicie të arrinte projekti informal Open Ballkan i Rama-Vuçic. Këto tri masa që arriti t’i miratojë pa asnjë problem Procesi i Berlinit, aty ku Open Ballkan e ka të pamundur për shkak të hasmërisë midis Kosovës dhe Serbisë, janë liria e qarkullimit për ballkanasit perëndimore të udhëtojnë brenda vendeve të tyre vetëm me letërnjoftim pa pasaportë dhe viza.

Së dyti, njohja e diplomave të secilit shtet të Ballkanit Perëndimor në shtetet fqinje. Dhe së treti, njohja reciproke e ushtrimit të disa profesioneve në çdo vend të Ballkanit Perëndimor, për mjekët, dentistët apo arkitektët në çdo vend të Ballkanit Perëndimor. Ballkani i Hapur i Ramës del kështu komplet jashtë loje. Për ta bindur dhe më tej Ramën që të tërhiqet përfundimisht, manovra e dytë e zgjuar e gjermanëve ishte t’i dhuronin Tiranës organizimin me 2023 të konferencës së radhës së Procesit të Berlinit. Kjo do të shënojë kështu rekuiemin përfundimtar të Open Ballkan. Gjithë loja tani ishte sesi Xhaçka do ta varroste me ndere Open Ballkanin në mënyrë që shefit të saj të mos i dilte shumë boja. Këtë detyrë kryediplomatja e kreu me shumë diplomaci.

Ndërkohë që kolegia e saj, Majlinda Dhuka, u krenua si me naivitet, duke dhënë lajmin e bukur se konferenca e ardhshme e procesit të Berlinit do të mbahet në Tiranë këtë vit (gjë që dihej që në nëntor), Xhaçka shtoi se sukseset e qarta të procesit të Berlinit duhen kuptuar falë idesë së Edi Ramës për “Open Ballkan”, që shërbeu si shtysë. Domethënë, pa “Open Ballkan” që luajti rolin e hostenit me buajt që punojnë arat, procesi i Berlinit nuk do të kishte avancuar. Merci Edi!

MINISTRI I MBROJTJES, PËR TË QESHUR APO PËR TË QARË

Pas Olta Xhaçkës, të shtunën, doli në arenë të nesërmen Niko Peleshi i Ministrisë së Mbrojtjes. Një rol tepër i vështirë për një ministër, i cili ka mangësi të theksuara në gjetjen e formulave të duhura në këtë nivel përgjegjësish. Peleshi i filloi përgjigjet në konferencën për shtyp me një gafë kur refuzoi në emër të sekretit shtetëror të thotë çmimin që i ka paguar Shqipëria vëllait Erdogan për blerjen e dronëve “Bajraktar”.

Jo vetëm që s’mund te ketë sekrete me paratë e taksapaguesve, por që më tepër një informacion të tillë e siguron kollaj nëpërmjet internetit sepse një dron i modelit TB2 që ka blerë Shqipëria kushton 5 milionë dollarë dhe del vetë shuma e investuar nëse Shqipëria ka blerë tre zyrtarisht. Më e rënda në konferencën për shtyp të Niko Peleshit ishte kur pohoi me naivitet atë që vërtet duhet të përbente “sekret shtetëror” të shefit të tij, se qeveria po i lutet NATO-s që të bëhet pjesë e projektit të portit të ri të Porto Romanos. Kjo ishte thënë dhe më parë nga vetë Rama, por na ishte shitur sikur kishte pasur bisedime me interes reciprok NATO-Shqipëri për një bazë ushtarake detare në Porto Romanon ku NATO mund të hidhte disa miliona.

Peleshi pohon tani se NATO nuk duket fare e interesuar, por është qeveria shqiptare që bën dhe do vazhdojë të bëje lobingun në mënyrë që NATO të bindet të implikohet në Porto Romano siç ka investuar për aeroportin ushtarak të Kuçovës. Edhe gazetari më naiv e bën kollaj lidhjen pas këtij pohimi amatoresk të ministrit të Mbrojtjes. Qartësisht, qeveria e Ramës është duke kërkuar me ethje alibira për te justifikuar se shkatërrimi i portit te Durrësit dhe transferimi i kushtueshëm i tij ne Porto Romano nuk behet për interesa te familjes Alabar, por se qenka një prioritet strategjik i vetë NATO-s. Ministri mbase nuk e kupton se ç’do të thotë në kriteret e NATOs një baze navale në terma cilësie dhe investimi. Vetëm një e tillë i përmbush mjaftueshëm kriteret e NATO-s në Mesdhe, biles afër fare Shqipërisë që e bën edhe më shumë pa interes vendin tonë.

Bëhet fjala për bazën detare të NATO-s në portin grek të Sudas në Kretë si e vetmja nga tri bazat detare që ka NATO në botë (ajo në Norfolk në SHBA dhe ajo në Dubai) që kanë ujëra me thellësinë e vetme të përshtatshme për aeroplan-mbajtëset me te mëdha amerikane dhe te partnerëve të NATO, siç janë HarryS. -Truman apo francezja Charles-DeGaulle qe bëjnë shpesh ndalesa në Kretë. Nëse Rama me paratë e taksapaguesve shqiptare kërkon të krijojë vende “parkingu” për luftanije më të vogla të NATO në Porto Romano, kjo e fundit bujrum do thotë, por në asnjë mënyrë nuk duhet t’u shitet shqiptarëve kjo përçapje me qëllime politike e Ramës si një projekt i kërkuar nga Nato. Ministri pohoi po ashtu në mënyrë surrealiste se ende edhe pas dy mandatesh qeveritë e Ramës e kanë lënë ushtrinë “ku thërret qameti”, pa qendre të denja rekrutimi ku të vjen ndot të hysh sipas ministrit.

Vetëm pas 10 vjetësh në pushtet, më në fund Ministria e Mbrojtjes e Rilindjes do hapë në disa qendra qytetesh zyra moderne për të tërhequr gjak e ri në ushtri. Absurditeti në disa deklarata të Peleshit vazhdoi edhe kur ai e cilësoi si progres faktin se ushtarakët dhe pensionistët e ushtrisë do të pajisen me një kartë të posaçme dalluese si efektiv ushtrie avantazhi i së cilës, fjala vjen në një supermarkate sipas vetë fjalëve të Peleshit, do qenka se kur kjo kartë t’i tregohet shitëses ajo do të ngrihet në këmbë e do të thoka “respekte për shërbimet që i bëni vendit” …Edhe njëherë zoti Peleshi i bërë vërtet këto deklarata apo na i bëri veshi… Megjithë vërejtjet e mësipërme nga konferencat e shtypit të të dy ministrave, duhet përgëzuar fakti se ky është një ushtrim që e stimulon demokracinë dhe instalon praktikat e llogaridhënies ndaj publikut.

Presim, dhe me padurim, ministra të tjerë të paraqiten te pika e 11-metërshit, pa frikë, se në këto kohë mungese respekti të Ramës ndaj mediave gjesti t’i drejtohesh publikut vlen më shumë se përmbajtja. Në këtë pikëpamje, Xhaçka dhe Peleshi meritojnë notë maksimale.