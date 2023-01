Një egjiptian që u burgos për përdhunimin e të dashurës së tij, doli një vit më vonë dhe e bëri sërish! VIDEO

Një vit më parë, në ditën e ndërrimit të viteve, ai ka kapur partneren e tij, e ka burgosur në banesën e tij në Agios Panteleimonas dhe pasi e ka rrahur në një lidhje live nga profili i saj në Facebook dhe para syve të fëmijës së saj të mitur që i kishte telefonuar ai nga Bullgaria, po hapte dhe mbyllte një bombol gazi dhe kërcënonte se do të hidhte në erë pallatin!









Në fakt, në gjendje të tërbuar dhe nën ndikimin e dehjes, ai i ka bërtitur partneres së tij: “E di që do të vijë policia, por mund të të vras ​​edhe sot” dhe policëve që e thirrën të dorëzohej: “Jo, nuk dal me asgjë, do vdesim të gjithë bashke!”.

Autori dhe dhunuesi egjiptian është burgosur dhe sapo ka dalë, konkretisht në fund të nëntorit ka kapur sërish partneren e tij bullgare 32-vjeçare dhe për tre ditë nga e enjtja e kaluar deri të hënën e ka burgosur në të njëjtën banesë dhe e ka përdhunuar atë, duke e kërcënuar se do ta dëmtonte për fëmijët e saj nëse e denonconte për përdhunimet.

Është historia e pabesueshme e 35-vjeçarit egjiptian Ahmed Elshorbagy, i cili përfitoi nga zbrazëtitë në sistemin tonë të drejtësisë dhe ndërsa u akuzua për një vepër penale, ai arriti të dilte nga burgu pas një viti dhe të rikthehej nga karakter të dhunshëm dhe sulmon gruan fatkeqe, duke kryer një tjetër vepër penale.

Egjiptiani u arrestua dhe u dërgua pranë autoriteteve.

Depozitimi

Është tronditëse dëshmia e bullgares, të cilën e kishte zbuluar protothema.gr. Gruaja shpalosi tmerrin që përjetoi, që nga rrëmbimi i saj nga banesa ku punonte si ndihmëse shtëpiake, e deri te mbyllja në banesën e Egjiptianit në Agios Panteleimonas, ku autori pasi e kishte goditur me dru, në një lidhje live nga profilin e saj në Facebook por edhe para syve të fëmijës së saj të mitur i cili e telefonoi me video-telefonatë nga Bullgaria, më pas hapi dhe mbylli një bojë gazi dhe kërcënoi se do të hidhte në erë pallatin!

Siç kishte thënë, ai kishte tre vjet në Greqi dhe jetonte në banesën përdhese në rrugën Solomo në Galatsi, në shtëpinë e tij (s.s. përmend emrin) dhe vajzës së tij 24-vjeçare, e cila ka probleme me lëvizjen dhe punon si asistente e saj. Për katër muaj ajo mbajti një lidhje me egjiptianin. Në natën e Vitit të Ri siç tha ai, egjiptiani donte të shkonte në shtëpinë e tij me motrën e saj për të ndryshuar orën.

Në orën 14:00 të mesditës së 1 janarit, 34-vjeçari Ahmed Elshorbagy shkoi në shtëpinë e tyre. Autori i tërbuar iu vërsul vajzës dhe para se ajo të reagonte, e kapi nga flokët dhe filloi ta tundte me gjithë forcën që kishte. Skenat që pasuan janë rrëqethëse.

Egjiptiani i dehur, pasi e ka hedhur në dysheme, e ka tërhequr zvarrë deri te dera e hyrjes. Vajza u përpoq të mbahej pas hekurave, por sulmuesi e goditi vazhdimisht me grusht në fytyrë për të thyer rezistencën e saj. I dobët dhe pothuajse gjysmë i pavetëdijshëm, ai e tërheq zvarrë nga shtëpia e saj dhe e çon në shtëpinë e tij, e cila është në katin e dytë të ndërtesës së saj të banesës në rrugën Alkiviadou në Agios Panteleimonas.

“Do të hedh në erë, do të na vras ​​të gjithëve!

Njoftohet menjëherë policia dhe forcat të repartit të Galatsit të drejtuar nga komandanti i repartit dhe OPKE, shkojnë në banesën e egjiptianit ku dëgjojnë bujë dhe britmat e gruas që kërkon ndihmë. Policët thyejnë derën e banesës dhe e gjejnë të huajin në gjendje jashtë kontrollit në dhomën e gjumit me një bombol gazi mes këmbëve.

Në fakt, rrëqethësja është se ai hapi dhe mbylli valvulën duke mbajtur një çakmak në duar, duke bërtitur “Do të hedh në erë, do të na vras ​​të gjithëve”. Për shkak të seriozitetit të situatës, në vendngjarje kanë shkuar një zyrtar gjyqësor, një negociator i posaçëm, persona të E.K.A.M., një repart i Departamentit të Agjencisë së Mjeteve Shpërthyese, një stacion E.K.A.B. dhe Zjarrfikësve, ndërsa për masa paraprake është evakuuar edhe pallati. Më në fund, në orën 20:45 të natës dhe pasi egjiptiani i dehur nuk është bindur dhe kërcënuar se do të kryente kërcënimet e tij, është kryer një operacion nga EKAM-i, ku e kanë neutralizuar.

Nga kontrollet në banesën ku janë gjetur dhe konfiskuar një bombol gazi dhe një çakmak. Vajza e shoqëruar nga efektivë policie është dërguar në spitalin e Nicës për dhënien e ndihmës së parë, ndërsa mjekët i kanë bërë një injeksion qetësues të arrestuarit pasi ndodhej në gjendje të pakontrollueshme. Një vit më vonë, viktima përsëri përjetoi të njëjtën skenë terrori nga i njëjti person.

