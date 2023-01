Pa patentë dhe kundravajtje në rrugë/ Dënohet me 3 vite burg shqiptari që shkaktoi aksident në Britani (EMRI)

Një 29-vjeçar është arrestuar në Britani, pasi ka shkaktuar një aksident me vdekje në tetor të vitit të kaluar.









Mediat e huaja raportojnë se Juljan Shkambi është dënuar me tre vjet e gjysmë burg, pasi ka shkaktuar aksidentin duke hyrë me kundravajtje në rrugë dhe duke u përplasur ‘kokë më kokë’ me një mjet tjetër.

Mësohet se i riu drejtonte automjetin pa leje drejtimit dhe kishte hyrë ilegalisht në Britaninë e Madhe, duke iu hequr kështu e drejta për patentë për 5 vite.

Pritet të i riu të ekstradohet në Shqipëri.