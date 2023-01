Amnistia fiskale/ Çuçi: Lejon shqiptarët që kanë punuar në emigracion në të gjitha format e mundshme, të investojnë paratë këtu!

Ministri i Brendshëm, Bledi Çuçi, i pyetur në një konferencë për mediat nëse amnistia fiskale “lejon pastrimin e parave”, u përgjigj që “jo, është e kundërta”.









Çuçi u shpreh se kjo do lejojë që paratë që shqiptarët kanë fituar në emigracion “në të gjitha format e mundshme, me djersën e ballit”, do i jepet një hapësirë që t’i investojnë këtu.

Ai theksoi se nga amnistia fiskale përjashtohen personazhe të botës së krimit dhe politikanë e zyrtarë.

“Pyesni për amnistinë fiskale a lejohet pastrimi i parave? E kundërta! Para që janë fituar me djersë nga shqiptarët që kanë punuar në emigracion në të gjitha format e mundshme, me djersën e ballit do i jepet një hapësirë që këto para të investohen këtu. Është e qartë që nga kjo amnisti përjashtohen personazhe të botës së krimit, politikanë, zyrtarë, asnjë nga kjo kategori nuk mund ta shfrytëzojë këtë instrument të legalizimit, pjesës së amnistisë që do të lejohet. Vetë mekanizmat ligjor bëjnë të mundur kontrollin e fenomenit, Amnistia ka një periudhë të caktuar ku do aplikohet, nuk është e përhershme. Mbasi mbaron kjo periudhë, nuk ka hapësirë për çdo person që mund të shkelë apo ka kryer një vepër penale në fushën e pastrimit të parave. Janë të përjashtuar gjithë personazhet e botës së krimi”, tha Çuçi.