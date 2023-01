Arrestimi i sekretarit të Ministrisë së Financave/ Kikia: Ndryshe nga rasti i pastrueses këtu ka munguar puna gjurmuese e policisë, ngjarja është rastësore

Gazetari Mentor Kikia ka reaguar lidhur me arrestimin e Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Financave, Arlind Gjokutaj.









Kika tek emisioni ‘Open’ tha se rasti është i ngjashëm me vjedhjen që bëri pastruesja Rozeta Dobi dhe djali i saj, Havier të cilën morën në banesën e zyrtares Alda Klosi një shumë të madhe parash, ku shtoi se në rastin e Financave ka munguar hetimi nga ana e policisë.

Kika theksoi se në aferën 1.2 milion euro në Ministrinë e Financave nuk është zbuluar ngjarja nga autoritet por ka qenë rastësi.

Kika: Mendoj se dy janë shkeljet. Që nga momenti që ekzekutohet vendimi i përmbaruesit, dhe ky ekzekutohet pa u kontestuar në gjykatë. Është ekzekutuar akti i vlerësimit të objektit. Përmbaruesi bën vlerësimin, ekzekutohet dhe gjëja që kontaktohet është përmbaruesi, zyrtari me një firmë është mungesa e frikës. Këta njerëz nuk kanë frikë. Një përmbarues ka detyrimin ligjor të ekzekutojë vendimet e gjykatave dhe titujt ekzekutiv. Ky merr përsipër ta bëjë. Këtu njerëzit nuk kanë frikë ta bëjnë këtë gjë. Kjo lidhet me korrupsionit. Në frymë është e njëjta si rasti i pastrueses. Dalim te rastësia e ngjarjes. Bankës i ka rënë në sy se nga vijnë këto para dhe i tërheq brenda ditës dhe nuk pagua as kredinë. Këtu ka munguar puna gjurmuese e policisë. Nëse do ishte bërë, do ishte kapur djali i pastrueses që publikon në rrjete sociale mjete. Kështu bën dhe Britani, që gjurmojnë makinat e shtrenjta. Në të njëjtën mënyrë nuk është zbuluar ngjarja, por ka qenë rastësia. Arrestimi është çështje fryme. Ka një lloj hezitimi për ta futur brenda.